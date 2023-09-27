«Мой мужчина бородатый». Петербургская модель прокомментировала инцидент с ее машиной у «Леруа Мерлен»

42-летняя бизнес-вумен из Петербурга, в прошлом модель и обладательница титула «Миссис Россия-Вселенная» прокомментировала скандал с участием своего Range Rover. Всю боль она излила в одной из своих социальных сетей в среду, 27 сентября. По словам женщины, сначала она смеялась, когда знакомые кидали ей ссылки на новости, но утром это ее уже начало бесить.

соцсети

«Очень жалко, что я не могу привлечь ни канал, ни журналистов, ни вот этот вот Telegram-канал за клевету, потому что они очень осторожно пишут. Они пишут, что машина принадлежит мне. И да, действительно, машина принадлежит мне. У меня очень много машин, которые на мне зарегистрированы. И дома, и квартиры, и недвижимость — это неважно. Важно то, что мы их можем давать друзьям, знакомым. Может быть, машина в стадии продажи, в аренде, да что угодно», — рассказала женщина, не уточнив, кому все же она дала свою машину.



По словам предпринимательницы, в городе ее не было. Она находилась вместе со своим маленьким сыном в их доме. Женщина также обратила внимание, что водитель, который попал на видео, совсем не похож на ее мужа.

«Мой мужчина бородатый», — заявила она и подошла к супругу, чтобы получше показать.

