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    «Мой мужчина бородатый». Петербургская модель прокомментировала инцидент с ее машиной у «Леруа Мерлен»

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    18 комментариев

    42-летняя бизнес-вумен из Петербурга, в прошлом модель и обладательница титула «Миссис Россия-Вселенная» прокомментировала скандал с участием своего Range Rover. Всю боль она излила в одной из своих социальных сетей в среду, 27 сентября. По словам женщины, сначала она смеялась, когда знакомые кидали ей ссылки на новости, но утром это ее уже начало бесить.

    соцсети

    «Очень жалко, что я не могу привлечь ни канал, ни журналистов, ни вот этот вот Telegram-канал за клевету, потому что они очень осторожно пишут. Они пишут, что машина принадлежит мне. И да, действительно, машина принадлежит мне. У меня очень много машин, которые на мне зарегистрированы. И дома, и квартиры, и недвижимость — это неважно. Важно то, что мы их можем давать друзьям, знакомым. Может быть, машина в стадии продажи, в аренде, да что угодно», — рассказала женщина, не уточнив, кому все же она дала свою машину.

    По словам предпринимательницы, в городе ее не было. Она находилась вместе со своим маленьким сыном в их доме. Женщина также обратила внимание, что водитель, который попал на видео, совсем не похож на ее мужа.

    «Мой мужчина бородатый», — заявила она и подошла к супругу, чтобы получше показать.

    Накануне в соцсетях появилось видео, на котором серебристый Range Rover пытается выехать с парковки «Леруа Мерлен» на Парашютной. Как сообщили в полиции, мужчина и женщина вынесли из магазина сварочный аппарат, не оплатив его на кассе.

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    Леруа Мерлен
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    Комментарии 17

    Гость27 Сен 2023 в 16:57
    Она действительно не в курсе, что за любые косяки отвечает, в первую очередь, СОБСТВЕННИК, а уже во вторую - арендатор или водитель? Это касается не только машин, а и недвижимости, которую она упомянула (пожар и т.п.)
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:55
    Будет куда интересней, если сама бороду отрастит..
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:55
    пусть просто вернет сварочный аппарат и извинится....
    +1−0
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