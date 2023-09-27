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    Машину модели ищут после кражи в «Леруа Мерлен». Путь воришкам перекрывали тележкой

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    16 комментариев

    В Петербурге ищут парочку, которая решила воспользоваться «стопроцентной скидкой» и пронести мимо кассы недешевый инструмент. Остановить их пытались всеми силами прямо на месте, но тщетно.

    Днем 26 сентября из торгового зала «Леруа Мерлен» на Парашютной, 60 мужчина и женщина, не заплатив, вынесли сварочный аппарат. Предполагаемых злоумышленников пытались остановить сотрудники магазина, но заблокировать проезд автомобилю не удалось ни тележками, ни телами охранников. Водитель оказался настойчивее и скрылся с товаром стоимостью семь тысяч рублей, рассказали в пресс-службе городского ГУ МВД.

    соцсети

    По данным «Фонтанки», хозяйка машины — модель и победительница конкурса Миссис Россия-Вселенная. В соцсетях она также указана как генеральный директор компании, занимающейся сдачей жилья в аренду. На звонок корреспондента она не ответила. Неизвестно, имеет ли женщина отношение к произошедшему.

    На данный момент похитители не задержаны, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, отметили в ГУ МВД.

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    Комментарии 15

    Гость27 Сен 2023 в 01:05
    А где любители делить людей по цветам, что вдруг скромно молчат? 🥱
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 00:58
    Участники каких-то психологических тренингов задание выполняли?
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 00:56
    Осень "обострение", нехватка кислорода)))
    +0−0
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