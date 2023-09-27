Машину модели ищут после кражи в «Леруа Мерлен». Путь воришкам перекрывали тележкой

В Петербурге ищут парочку, которая решила воспользоваться «стопроцентной скидкой» и пронести мимо кассы недешевый инструмент. Остановить их пытались всеми силами прямо на месте, но тщетно.

Днем 26 сентября из торгового зала «Леруа Мерлен» на Парашютной, 60 мужчина и женщина, не заплатив, вынесли сварочный аппарат. Предполагаемых злоумышленников пытались остановить сотрудники магазина, но заблокировать проезд автомобилю не удалось ни тележками, ни телами охранников. Водитель оказался настойчивее и скрылся с товаром стоимостью семь тысяч рублей, рассказали в пресс-службе городского ГУ МВД.

