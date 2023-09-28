Для финансового оздоровления в ОСК проанализируют все предприятия

Для финансового оздоровления и повышения эффективности Объединенной строительной корпорации потребуется детальный анализ деятельности каждого предприятия в ее составе, заявил 28 сентября председатель совета директоров АО «ОСК» Андрей Костин.
Он отметил, что результаты анализа лягут в основу решений о выстраивании общей стратегии корпорации.
Меры, которые позволят вывести заводы и верфи на современный уровень технологического развития и обеспечить конкурентоспособность, будут вырабатывать с учетом их специализации. Об этом заявил генеральный директор ОСК Андрей Пучков. Он также подчеркнул, что будет лично оценивать ход модернизации предприятий, их производственные и финансовые показатели, а также взаимоотношения с заказчиками.