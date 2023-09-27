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    На Васильевском острове началось строительство поликлиники — ее сдадут в 2025 году

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    На Васильевском острове началось строительство поликлиники на 800 посещений в день. Как уточняют в Группе «ЛСР», в здании будет четыре этажа.

    Первый этаж займет вестибюль с регистратурой, кабинеты для забора биоматериалов и отделение станции скорой помощи на восемь бригад. Второй и третий этажи отведут под кабинеты лучевой диагностики, дневной стационар, женскую консультацию, педиатрическое и детское отделения, хирургические кабинеты. Отделения реабилитации и физиотерапии займут четвертый этаж.

    У поликлиники в составе ЖК «Морская набережная» построят специальные проезды и парковку для спецтранспорта, велосипедов и автомобилей маломобильных посетителей.

    После сдачи объекта, запланированной на конец 2025 года, поликлинику передадут городу.

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