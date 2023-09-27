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    В Петербурге задержали сотрудницу «Адмиралтейских верфей» по делу о систематическом получении взяток

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    36 комментариев

    СК Петербурга возбудил уголовное дело в отношении руководителя бюро АО «Адмиралтейские верфи». Сотрудницу подозревают в систематическом получении взяток.

    38-летнюю начальницу задержали накануне сотрудники экономической полиции, стало известно «Фонтанке» 27 сентября. По версии следствия, с 26 января прошлого года по март этого года она якобы требовала с главы предприятия, производящего резиновые изделия, взятки. К весне сумма на её карте составляла 395 тыс. рублей.

    Дело возбуждено по статье «Получение взятки».

    На момент выхода новости в «Адмиралтейских верфях» не ответили «Фонтанке» на запрос о комментарии.

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    Комментарии 36

    Гость28 Сен 2023 в 13:59
    Здесь может быть только коммерческий подкуп, а не получение взятки.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 06:19
    теперь ясно, как приобретаются за миллиарды долларов имущество в Монако!! Органам респект!! так держать!!
    +0−0
    Grotesk27 Сен 2023 в 20:38
    Есть просто благодарность за помощь в выборе конкретного поставщика... Цена и качество значения не имеют...
    +0−0
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