В Петербурге задержали сотрудницу «Адмиралтейских верфей» по делу о систематическом получении взяток

СК Петербурга возбудил уголовное дело в отношении руководителя бюро АО «Адмиралтейские верфи». Сотрудницу подозревают в систематическом получении взяток.
38-летнюю начальницу задержали накануне сотрудники экономической полиции, стало известно «Фонтанке» 27 сентября. По версии следствия, с 26 января прошлого года по март этого года она якобы требовала с главы предприятия, производящего резиновые изделия, взятки. К весне сумма на её карте составляла 395 тыс. рублей.
Дело возбуждено по статье «Получение взятки».
На момент выхода новости в «Адмиралтейских верфях» не ответили «Фонтанке» на запрос о комментарии.