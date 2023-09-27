«Засаливал» не то. Под Петербургом накрыли нарколабораторию

Полицейские ликвидировали нарколабораторию, которой руководил один человек. Свою деятельность находчивый гражданин организовал в собственном частном доме в поселке Зеленая Роща Выборгского района Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Петербургу и области 27 сентября.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться





43-летний неоднократно судимый «предприниматель» оборудовал подпольное производство синтетического наркотика — так называемой «соли». К производству запрещенных веществ мужчина подготовился основательно: в ходе обыска правоохранители обнаружили лабораторное оборудование, реактор, мешалку и электронные весы. Из нарколаборатории изъяли семь канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом почти 150 литров, а также различные жидкости и порошкообразное вещество, которое хранилось в морозилке.



Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В доме нашли полкилограмма «готовой продукции», еще 2,04 г вещества забрали лично у задержанного после досмотра, а в салоне его авто обнаружили еще 35,66 г наркотиков и упаковочный материал.



Возбуждено два уголовных дела за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают другие факты противоправной деятельности злоумышленника.

