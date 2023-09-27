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    «Засаливал» не то. Под Петербургом накрыли нарколабораторию

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    5 комментариев

    Полицейские ликвидировали нарколабораторию, которой руководил один человек. Свою деятельность находчивый гражданин организовал в собственном частном доме в поселке Зеленая Роща Выборгского района Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Петербургу и области 27 сентября.

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    43-летний неоднократно судимый «предприниматель» оборудовал подпольное производство синтетического наркотика — так называемой «соли». К производству запрещенных веществ мужчина подготовился основательно: в ходе обыска правоохранители обнаружили лабораторное оборудование, реактор, мешалку и электронные весы. Из нарколаборатории изъяли семь канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом почти 150 литров, а также различные жидкости и порошкообразное вещество, которое хранилось в морозилке.

    Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    В доме нашли полкилограмма «готовой продукции», еще 2,04 г вещества забрали лично у задержанного после досмотра, а в салоне его авто обнаружили еще 35,66 г наркотиков и упаковочный материал.

    Возбуждено два уголовных дела за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают другие факты противоправной деятельности злоумышленника.

    Ранее под Петербургом остановили «Форд», забитый наркотиками. Правоохранители изъяли 121 кг.

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    Комментарии 5

    Гость27 Сен 2023 в 11:46
    Что вы , органы или сами реализуют или своим продать скинут.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 11:33
    зачем их судить? кормить потом, охранять. Заставить съесть часть, если выживет, то отпустить, если конечно выживет , а на другую часть он сдаст тех кто крышует: их тоже накормить:)) Другие задумаются.
    +2−0
    Гость27 Сен 2023 в 11:26
    Интересно как нашли эту лабораторию
    +3−0
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