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    Под Петербургом остановили «Форд», забитый наркотиками. Изъят 121 кг

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    12 комментариев

    Крупный канал распространения растительных наркотиков перекрыли сотрудники полиции в Ленобласти.

    Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 25 сентября, «Форд Мондео» остановили на Киевском шоссе в районе поселка Никольское. За рулем был 40-летний житель Всеволожского района.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В машине полицейские нашли несколько строительных пакетов, а в них — брикеты общим весом в 121 килограмм. Эксперты выяснили, что в пакетах — растительный наркотик.

    Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотиков». Водителя суд поместил под стражу на время следствия.

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    Комментарии 12

    Гость25 Сен 2023 в 12:14
    Чтобы побороть это, нужно дать людям нормальную высокооплачиваемую работу. Тогда они с этим даже связываться не будут
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 11:56
    Поражает измерения любого зелья в килограммах. А, между тем, килограмм "растительного" и килограмм "кое-чего другого" - две большие разницы. Это как мощность обычной и ядерной бомбы сравнивать по реальной общей массе.
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 11:55
    Сингапур, Шри ланка, Ю. и С. Корея, Ирак и Иран - там казнят за наркотики. И правильно! Надо перенять опыт
    +0−0
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