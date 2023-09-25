Под Петербургом остановили «Форд», забитый наркотиками. Изъят 121 кг

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 25 сентября, «Форд Мондео» остановили на Киевском шоссе в районе поселка Никольское. За рулем был 40-летний житель Всеволожского района.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

В машине полицейские нашли несколько строительных пакетов, а в них — брикеты общим весом в 121 килограмм. Эксперты выяснили, что в пакетах — растительный наркотик.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотиков». Водителя суд поместил под стражу на время следствия.