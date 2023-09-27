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    Аномальные пробки в Петербурге. Коллапс на КАД перед вантовым мостом, на Народной и Октябрьской набережной

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    1 комментарий

    В Петербурге снова «красные» пробки, хотя погодные условия вполне хорошие. Максимальная загруженность дорог утром составила 7 баллов. Обычно в это время летом 3–4 балла, а осенью 6. Транспортный коллапс возник в Невском районе Петербурга.

    Пробки на КАД перед вантовым мостом составили, судя по «Яндекс.Картам», более 8 километров на внутреннем кольце и около 7 километров на внешнем. Пользователи отметили там ДТП. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что в 8:30 на вантовом мосту наблюдалась пробка из-за большого количества транспорта. А ДТП произошло около 9:30 на 56-м километре внешнего кольца. В четвёртой полосе столкнулись два легковых автомобиля, никто не пострадал. Параллельно пробки выросли, как это часто бывает, на Народной улице и Октябрьской набережной. Пассажиры даже выходили из общественного транспорта и шли пешком.

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    Самыми загруженными магистралями, по данным «Яндекса», утром стали как раз Народная улица и проспект Славы к Московскому (8 баллов), а также Пискарёвский проспект в центр (8 баллов) и Заневский проспект с проспектом Косыгина в центр (8 баллов). Необычно плотный трафик был отмечен на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте из центра (6 баллов, на 2 балла выше нормы), на Индустриальном проспекте и проспекте Большевиков к Октябрьской набережной (7 баллов, на 2 балла выше нормы).

    В топ-5 пробок вошли внутренняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной, Софийская улица, внешняя сторона КАД от поста ГИБДД до проспекта Обуховской Обороны, Приморский проспект с Ушаковской набережной, Мурманское шоссе с Народной улицей.

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    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 10:23
    Пробки из-за того что не организовано движение, не правильно настроены светофоры!
    Ремонт дороги должен производиться только ночью чтобы не мешать автомобилистам!
    +0−0
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