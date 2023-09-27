Аномальные пробки в Петербурге. Коллапс на КАД перед вантовым мостом, на Народной и Октябрьской набережной

В Петербурге снова «красные» пробки, хотя погодные условия вполне хорошие. Максимальная загруженность дорог утром составила 7 баллов. Обычно в это время летом 3–4 балла, а осенью 6. Транспортный коллапс возник в Невском районе Петербурга.



Пробки на КАД перед вантовым мостом составили, судя по «Яндекс.Картам», более 8 километров на внутреннем кольце и около 7 километров на внешнем. Пользователи отметили там ДТП. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что в 8:30 на вантовом мосту наблюдалась пробка из-за большого количества транспорта. А ДТП произошло около 9:30 на 56-м километре внешнего кольца. В четвёртой полосе столкнулись два легковых автомобиля, никто не пострадал. Параллельно пробки выросли, как это часто бывает, на Народной улице и Октябрьской набережной. Пассажиры даже выходили из общественного транспорта и шли пешком.

