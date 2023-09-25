    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.04eur102.25

    Краснеют не только листья, но и дороги Петербурга — от пробок

    2371
    7 комментариев

    На дороги Петербурга приходит настоящая осень — с плотными пробками. В утренний час пик 25 сентября загруженность дорог достигла 7 баллов, что на 1 балл больше обычного. Летом в это время было 3–4 балла. Отметим, что осадков, из-за которых обычно растёт загруженность, утром не наблюдалось. После 9 часов загруженность быстро вернулась к 5 баллам и к 10:30 была на уровне обычной для этого времени «четвёрки».

    Самыми загруженными магистралями, по данным «Яндекса», утром стали Пискарёвский проспект в центр (9 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (8 баллов). Нехарактерно плотный трафик отмечен на Выборгском шоссе из центра (7 баллов, что на 4 балла выше обычного).

    В топ-5 вошли две въездные магистрали — видимо, горожане возвращались после выходных. Вот список крупнейших пробок:

    • внешняя сторона КАД от Горского шоссе до Приморского шоссе, 9,6 км,
    • внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, 7,5 км,
    • внешняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе, 5,5 км,
    • Пулковское шоссе от мемориального комплекса «Пулковский Рубеж» до КАД, 5,5 км,
    • Новоприозерское шоссе от моста через реку Охту до КАД, 5,4 км.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПробкиПробки 7 балловПробки в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость25 Сен 2023 в 10:50
    Я заметила что когда подъезжаешь к светофору, он загорается красным!
    Такого не было лет семь назад и по одному и тому же маршруту я доезжала за 25 минут вместо 50 минут!
    Много ремонта дорог (распил бабла).
    Ремонт должен осуществляться в ночное время!
    +2−2
    Гость25 Сен 2023 в 10:46
    Потому что светофоры не настроены и не организовано движение, ремонт дорог должен проходить только ночью раз в 10 лет!
    +0−1
    27483699925 Сен 2023 в 10:39
    "Офисный планктон едет воду в кулере пить" (с)

    Дык, если полгорода перерыть, то что они ждут?
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close