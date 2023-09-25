Краснеют не только листья, но и дороги Петербурга — от пробок

На дороги Петербурга приходит настоящая осень — с плотными пробками. В утренний час пик 25 сентября загруженность дорог достигла 7 баллов, что на 1 балл больше обычного. Летом в это время было 3–4 балла. Отметим, что осадков, из-за которых обычно растёт загруженность, утром не наблюдалось. После 9 часов загруженность быстро вернулась к 5 баллам и к 10:30 была на уровне обычной для этого времени «четвёрки».



Самыми загруженными магистралями, по данным «Яндекса», утром стали Пискарёвский проспект в центр (9 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (8 баллов). Нехарактерно плотный трафик отмечен на Выборгском шоссе из центра (7 баллов, что на 4 балла выше обычного).

