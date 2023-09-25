В утренних пробках машины не могли поделить перекрестки в Петербурге. Досталось даже водителю трактора

Необычно загруженные дороги Петербурга утром 25 сентября собрали урожай ДТП на перекрестках. Травмы получили несколько водителей и несовершеннолетняя пассажирка. На Руставели серьезно пострадала мотоциклистка.
В 8:41 на пересечении Парашютной и Долгоозёрной улиц столкнулись Hyundai и Toyota. В одной из машин пострадала юная пассажирка. Ребенок ударился головой, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От скорой участники отказались.
Чуть меньше часа спусти, в 9:22, у дома 63 по Лесному проспекту произошло ДТП с участием трактора. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», он столкнулся с Range Rover на перекрестке Лесного и Кантемировской улицы. В результате ДТП водителя трактора госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, добавили в главке.
Еще одно ДТП произошло в 8:50 на перекрестке улицы Хошимина и Выборгского шоссе. Там в столкновении каршеринга и автомобиля Honda пострадали оба водителя.
А на улице Руставели, в районе дома 37, столкнулись автомобиль и мотоцикл Honda, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». По предварительным данным мотосообщества, водитель автомобиля при развороте не пропустил 26-летнюю мотоциклистку. В результате девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Утром понедельника отметилось в Петербурге 7-балльными пробками — это на 1 балл больше обычного. Необычно плотное движение сохранялось до обеда: даже в первом часу в городе наблюдались 4 балла вместо обычных для этого времени трех. К 12:50 пробки снизились до привычных 3 баллов.