Каршеринг и «Хонда», ехавшие на красный, встретились на перекрестке Хошимина и Выборгского

Двое водителей серьезно пострадали в ДТП с каршерингом на одном из перекрестков Выборгского района Петербурга утром 25 сентября. Оба ехали на красный.

В 8:50 на пересечении улицы Хошимина и Выборгского шоссе столкнулись каршеринговый Volkswagen Polo и Honda Civic, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем «Фольксвагена» был 26-летний молодой человек, водитель «Хонды» его на год старше. Оба автомобилиста совершали маневры на запрещающий сигнал светофора.