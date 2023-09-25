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    Каршеринг и «Хонда», ехавшие на красный, встретились на перекрестке Хошимина и Выборгского

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    6 комментариев

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Двое водителей серьезно пострадали в ДТП с каршерингом на одном из перекрестков Выборгского района Петербурга утром 25 сентября. Оба ехали на красный.

    В 8:50 на пересечении улицы Хошимина и Выборгского шоссе столкнулись каршеринговый Volkswagen Polo и Honda Civic, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем «Фольксвагена» был 26-летний молодой человек, водитель «Хонды» его на год старше. Оба автомобилиста совершали маневры на запрещающий сигнал светофора.

    В результате ДТП водителя каршеринга госпитализировали в тяжёлом состоянии, а водителя «Хонды» — в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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    Комментарии 6

    Гость25 Сен 2023 в 13:48
    Люди не пострадали, уже хорошо!
    +0−1
    Гость25 Сен 2023 в 13:38
    Урррряяяяяяя!
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 13:37
    Просто сказочные!
    +0−0
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