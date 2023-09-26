    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, зап

    771мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.24eur101.99

    «Деньги жгли ему пятки». Китаец спрятал полмиллиона в кроссовках, но пограничную собаку обмануть не смог

    2025
    8 комментариев

    Почти полмиллиона рублей нашли уссурийские таможенники в кроссовках гражданина Китая, сообщает 26 сентября Федеральная таможенная служба.

    На границе сотрудники ФТС обратили внимание на странное поведение гражданина КНР. Мужчина возвращался на родину на рейсовом автобусе. При прохождении рамки металлоискателя он сильно нервничал, а когда служебная собака заинтересовалась его спортивной обувью, запаниковал.

    «Оказалось, что под стельками кроссовок пассажир перевозил 470 тысяч рублей — 94 пятитысячные купюры. Инспекторам он рассказал, что деньги заработал в России, а спрятал на всякий случай, потому что не знал, нужно ли такую сумму декларировать», — сказано в сообщении ФТС.

    В итоге возбуждено административное дело. Нарушителю грозит штраф до трехкратного размера сокрытой наличности с их возможной конфискацией.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Контрабанда денег
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Wadimspb26 Сен 2023 в 21:00
    Таки нарушение-то в чём?
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 19:50
    А что не так? Вроде сумма вполне в рамках лимита. А где эти деньги лежат - в кармане или в кроссовках - правового значения не имеет.
    +3−0
    Гость26 Сен 2023 в 19:41
    Ничего не понимаю... Ведь запрещен без декларирования вывоз более 10 тыс.долл. А всё, что меньше можно же вывозить, хоть в кошельке, хоть в обуви, хоть в трусах.
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close