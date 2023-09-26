«Деньги жгли ему пятки». Китаец спрятал полмиллиона в кроссовках, но пограничную собаку обмануть не смог

Почти полмиллиона рублей нашли уссурийские таможенники в кроссовках гражданина Китая, сообщает 26 сентября Федеральная таможенная служба.



На границе сотрудники ФТС обратили внимание на странное поведение гражданина КНР. Мужчина возвращался на родину на рейсовом автобусе. При прохождении рамки металлоискателя он сильно нервничал, а когда служебная собака заинтересовалась его спортивной обувью, запаниковал.



«Оказалось, что под стельками кроссовок пассажир перевозил 470 тысяч рублей — 94 пятитысячные купюры. Инспекторам он рассказал, что деньги заработал в России, а спрятал на всякий случай, потому что не знал, нужно ли такую сумму декларировать», — сказано в сообщении ФТС.

