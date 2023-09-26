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    Медведев назвал число принятых на службу контрактников в 2023 году

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    53 комментария

    С начала 2023 года по 26 сентября более 325 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

    «С 1 января текущего года по 26 сентября в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек», — сказал он в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.

    В начале сентября Дмитрий Медведев заявил, что с января 2023 года уже около 280 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ. Депутат Госдумы Андрей Гурулев уточнил, что у Минобороны до конца года стоит план по набору 420 тысяч военнослужащих по контракту.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в настоящее время необходимость в дополнительной мобилизации в стране отсутствует. «Идет активный набор на контракт. <…> Все задачи выполняются в рамках этого набора», — добавил он.

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    Комментарии 53

    zelf26 Сен 2023 в 18:45
    Набор идёт строго по плану.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 18:25
    Дерипаска вчера сказал,что сво немедленно надо прекращать
    +0−0
    ivana26 Сен 2023 в 18:10
    давно не слышно было Димона---расслаблялся наверное...
    +1−0
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