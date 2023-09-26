Медведев назвал число принятых на службу контрактников в 2023 году

С начала 2023 года по 26 сентября более 325 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.



«С 1 января текущего года по 26 сентября в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек», — сказал он в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.



В начале сентября Дмитрий Медведев заявил, что с января 2023 года уже около 280 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ. Депутат Госдумы Андрей Гурулев уточнил, что у Минобороны до конца года стоит план по набору 420 тысяч военнослужащих по контракту.