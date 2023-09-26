Затмения Солнца и Луны пройдут в октябре с разницей в две недели

В октябре, 14-го и 28-го числа, жители Земли смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца и частное затмение Луны. В России будет видно только одно из них. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.



Солнечное затмение произойдёт 14 октября с 18:05 до 23:55 мск. Луна закроет собой солнечный диск, и вокруг неё образуется огненная корона.



«Затмение в разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России его видно не будет», — уточнили в планетарии.

