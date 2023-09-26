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    Наука

    Затмения Солнца и Луны пройдут в октябре с разницей в две недели

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    В октябре, 14-го и 28-го числа, жители Земли смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца и частное затмение Луны. В России будет видно только одно из них. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

    Солнечное затмение произойдёт 14 октября с 18:05 до 23:55 мск. Луна закроет собой солнечный диск, и вокруг неё образуется огненная корона.

    «Затмение в разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России его видно не будет», — уточнили в планетарии.

    А вот лунное затмение 28 октября в России будет видно почти везде, за исключением самых восточных районов, если, конечно, не помешает облачность. Вообще затмение Луны будет видно везде, где в это время будет ночь: в Европе, Азии, Австралии, Африке, в Северной и частично в Южной Америке, а также в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, в Арктике и Антарктиде. Оно продлится больше часа — с 22:36 до 23:53 мск, в это время Луна пройдёт через северную часть тени Земли.

    Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с промежутком в две недели. Во время затмений Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию, во время лунного затмения посередине находится Земля, а во время солнечного — Луна.

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