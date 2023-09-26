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    Грузия запретила реэкспорт машин из Евросоюза в Россию

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    54 комментария

    Грузинские власти запретили экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей из Евросоюза в РФ. Об этом 26 сентября сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу доходов Минфина республики.

    Ограничения связаны с 11-м пакетом санкций ЕС, который запретил ввоз в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Также под запрет попадают все электрические и гибридные автомобили.

    В начале 2023 года Грузия резко увеличила ввоз легковых машин в Россию, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные грузинской таможенной статистики. Экспорт составил 13,5 тысячи машин на общую сумму 236,8 миллиона долларов — это максимум за десять лет.

    С 1 августа Грузия ввела запрет на экспорт и реэкспорт в Россию машин, произведенных в Соединенных Штатах. После вступления в силу этих ограничений республика поставила в РФ всего 85 машин, что в 12 раз меньше, чем в июле.

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    Комментарии 54

    Yksy26 Сен 2023 в 13:11
    Комментарии на Фонтанке прям какой то рупор ципсошный, может хоть немножко почистить это?
    +0−1
    Гость26 Сен 2023 в 12:38
    Пожалуйста, сообщите это Олегу Дерипаске.
    Он утверждал, что удар выдержали.
    А оно вон как, это уже удар в спину.
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 12:36
    Видите как россию стали уважать в мире? ахахахаха
    +1−0
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