Грузия запретила реэкспорт машин из Евросоюза в Россию

Грузинские власти запретили экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей из Евросоюза в РФ. Об этом 26 сентября сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу доходов Минфина республики.

Ограничения связаны с 11-м пакетом санкций ЕС, который запретил ввоз в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Также под запрет попадают все электрические и гибридные автомобили.

В начале 2023 года Грузия резко увеличила ввоз легковых машин в Россию, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные грузинской таможенной статистики. Экспорт составил 13,5 тысячи машин на общую сумму 236,8 миллиона долларов — это максимум за десять лет.