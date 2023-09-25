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    В Севастополе объявлена воздушная тревога

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    49 комментариев

    В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта.

    Морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение, передает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

    UPD:

    В 21.48 губернатор Севастополя сообщил, что военные отражают ракетную атаку.

    «По предварительным данным силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек». Работа продолжается», — сообщил Развожаев.

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    КрымСевастополь
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    Комментарии 49

    Гость25 Сен 2023 в 21:51
    По информации Украины, там еще и ликвидирован командующий черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов.
    Подтверждения нет, впрочем как и видео с живым адмиралом.)
    +0−0
    Вячеслав Русаков25 Сен 2023 в 21:48
    Киев за 3 дня... Вторая армия мира... Можем повторить!
    +2−1
    Гость25 Сен 2023 в 21:46
    чей штаб там хлопает та?
    +0−0
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