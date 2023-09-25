В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта.
Морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение, передает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
UPD:
В 21.48 губернатор Севастополя сообщил, что военные отражают ракетную атаку.
«По предварительным данным силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек». Работа продолжается», — сообщил Развожаев.