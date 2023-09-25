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    Пересадки в Амстердаме скоро могут дорого обойтись

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    10 комментариев

    Аэропорт Схипхол в Амстердаме может стать первым в мире, где появится плата за пересадку, пишет портал Luchtvaartnieuws.

    Как сообщает издание 25 сентября, большинство в нижней палате парламента Нидерландов одобрило предложение о том, чтобы заставить трансферных пассажиров платить налог за пересадку. Полученные средства предлагается направить на снижение налогов на электроэнергию. Если предложение примут и оно вступит в силу, то пассажиры, которые летят с пересадкой через Схипхол, должны будут дополнительно заплатить около 50 евро. Будут ли трансферные пассажиры платить налоги на авиабилеты, станет ясно в ближайшие недели.

    Главный перевозчик страны — авиакомпания KLM, для которой Схипхол — домашний аэропорт, уже раскритиковала идею, назвав ее непонятной и крайне вредной, отметив, что ноу-хау может негативно сказаться на пассажиропотоке.

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    Комментарии 10

    Гость25 Сен 2023 в 19:55
    Не скромно.
    Интересно, полтинник в один конец? Если да, до +100 к внутриевропейскому перелету стоимостью до 300 евро добавит клм-у конкурентных преимуществ))
    +0−0
    dmifrontier25 Сен 2023 в 19:49
    С желания разбогатеть на ровном месте начинается не одна история финансового краха.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 19:41
    В стране платных туалетов на вокзалах это не удивляет.
    +1−0
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