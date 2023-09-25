Пересадки в Амстердаме скоро могут дорого обойтись

Аэропорт Схипхол в Амстердаме может стать первым в мире, где появится плата за пересадку, пишет портал Luchtvaartnieuws.
Как сообщает издание 25 сентября, большинство в нижней палате парламента Нидерландов одобрило предложение о том, чтобы заставить трансферных пассажиров платить налог за пересадку. Полученные средства предлагается направить на снижение налогов на электроэнергию. Если предложение примут и оно вступит в силу, то пассажиры, которые летят с пересадкой через Схипхол, должны будут дополнительно заплатить около
Главный перевозчик страны — авиакомпания KLM, для которой Схипхол — домашний аэропорт, уже раскритиковала идею, назвав ее непонятной и крайне вредной, отметив, что ноу-хау может негативно сказаться на пассажиропотоке.