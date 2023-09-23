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    Вакцинацию детей от ковида остановили. Почему сейчас и чем это обернется?

    Прививки не будут делать как минимум несколько месяцев

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    1 комментарий
    Врачи говорят, что вакцинация детей без прививочной кампании для взрослых будет неэффективна
    Врачи говорят, что вакцинация детей без прививочной кампании для взрослых будет неэффективнаФото: Кристина Полевая / 29.RU
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    В России приостановили вакцинацию детей с 12 до 17 лет от коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, это связано с испытаниями новой версии препарата.

    — В настоящий момент вакцинация детей этого возраста приостановлена, потому что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом, которая проходит в настоящий момент испытания, — цитирует Горелова «Интерфакс».

    В ближайшие два месяца клинические испытания будут проходить на лицах от 18 до 60 лет. Если они покажут хорошие результаты, то будут даны рекомендации по использованию новой вакцины у взрослых, далее будут проведены дополнительные исследования для пожилых людей. Только после этого при необходимости ученые вернутся к исследованиям вакцины для несовершеннолетних.

    Как объяснил иммунолог Николай Крючков, сейчас идет работа по адаптации вакцины к актуальным антигенным вариантам коронавирусной инфекции. В западных странах со второй половины сентября уже доступна вакцина третьего антигенного поколения, анонсировано это для препаратов Pfizer, Moderna и Novavax. В России, по словам Крючкова, сейчас используется вакцина первого антигенного поколения, в работе — второе поколение.

    — Я, честно говоря, не улавливаю прямую связь исследования и паузы в вакцинации, но хочу сказать, что дети не являются ключевым решением проблемы. Если не заниматься вакцинацией взрослых, то особого смысла в вакцинировании детей нет, — считает Крючков. — Конечно, есть дети из групп риска, им бы, может, в отдельных случаях вакцинация от ковида совсем не повредила, тем более что последствия ковида у детей могут быть гораздо серьезнее. Но если смотреть в целом, то вакцинация детей не является приоритетом. И надо сказать, что детская вакцинация не была сколько-нибудь массовой даже отдаленно.

    Вакцину от ковида для подростков в возрасте от 12 до 17 лет внесли в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям в конце 2021 года. Однако даже тогда это не делало ее обязательной для всех без исключения: вакцинация от COVID-19 подростков проводилась только добровольно, по письменному заявлению одного из родителей. Правда, только для детей 12–14 лет, ребята постарше дают письменное добровольное информированное согласие на медицинские манипуляции самостоятельно — соответственно, сделать прививку можно было без родителей.

    Ранее мы спросили у главного внештатного инфекциониста Минздрава Поморья Владимира Агафонова, готовиться ли и северянам к всплеску заболеваемости. Он считает, что тенденция роста заболеваемости дойдет и до нашего региона. Кстати, в больницах Архангельской области готовы добавить новые ковидные койки при необходимости.

    Врачи говорят, что вакцинация детей без прививочной кампании для взрослых будет неэффективна
    Врачи говорят, что вакцинация детей без прививочной кампании для взрослых будет неэффективнаФото: Кристина Полевая / 29.RU

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    Комментарии 1

    Гость23 Сен 2023 в 13:47
    Один вопрос: почему никогда не прививают детей пьяниц, наркоманов, осуждённых, псих.больных, медиков ???
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