Вакцинацию детей от ковида остановили. Почему сейчас и чем это обернется?

Врачи говорят, что вакцинация детей без прививочной кампании для взрослых будет неэффективна Фото: Кристина Полевая / 29.RU Поделиться Поделиться





В России приостановили вакцинацию детей с 12 до 17 лет от коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, это связано с испытаниями новой версии препарата.



— В настоящий момент вакцинация детей этого возраста приостановлена, потому что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом, которая проходит в настоящий момент испытания, — цитирует Горелова «Интерфакс».



В ближайшие два месяца клинические испытания будут проходить на лицах от 18 до 60 лет. Если они покажут хорошие результаты, то будут даны рекомендации по использованию новой вакцины у взрослых, далее будут проведены дополнительные исследования для пожилых людей. Только после этого при необходимости ученые вернутся к исследованиям вакцины для несовершеннолетних.



Как объяснил иммунолог Николай Крючков, сейчас идет работа по адаптации вакцины к актуальным антигенным вариантам коронавирусной инфекции. В западных странах со второй половины сентября уже доступна вакцина третьего антигенного поколения, анонсировано это для препаратов Pfizer, Moderna и Novavax. В России, по словам Крючкова, сейчас используется вакцина первого антигенного поколения, в работе — второе поколение.



— Я, честно говоря, не улавливаю прямую связь исследования и паузы в вакцинации, но хочу сказать, что дети не являются ключевым решением проблемы. Если не заниматься вакцинацией взрослых, то особого смысла в вакцинировании детей нет, — считает Крючков. — Конечно, есть дети из групп риска, им бы, может, в отдельных случаях вакцинация от ковида совсем не повредила, тем более что последствия ковида у детей могут быть гораздо серьезнее. Но если смотреть в целом, то вакцинация детей не является приоритетом. И надо сказать, что детская вакцинация не была сколько-нибудь массовой даже отдаленно.



Вакцину от ковида для подростков в возрасте от 12 до 17 лет внесли в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям в конце 2021 года. Однако даже тогда это не делало ее обязательной для всех без исключения: вакцинация от COVID-19 подростков проводилась только добровольно, по письменному заявлению одного из родителей. Правда, только для детей 12–14 лет, ребята постарше дают письменное добровольное информированное согласие на медицинские манипуляции самостоятельно — соответственно, сделать прививку можно было без родителей.

Ранее мы спросили у главного внештатного инфекциониста Минздрава Поморья Владимира Агафонова, готовиться ли и северянам к всплеску заболеваемости. Он считает, что тенденция роста заболеваемости дойдет и до нашего региона. Кстати, в больницах Архангельской области готовы добавить новые ковидные койки при необходимости.

