Ротенберг показал свой паспорт и объяснил, зачем сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объяснил свое сравнение победы СКА над «Северсталью» со счетом 4:1 с прорывом блокады Ленинграда. В своем телеграм-канале он написал , что его семья пережила блокаду, а СКА поддерживает ветеранов и смотрит на их «пример мужества и любви к жизни».

Свой пост Ротенберг начал с того, что он родился в Ленинграде — в качестве доказательства даже прикрепил фотографию российского паспорта. Также тренер рассказал, что его семья пережила блокаду и что СКА вместе со всем городом каждый год отмечает дату ее прорыва.

«Прорыв блокады Ленинграда имеет для меня огромное значение, как пример мужества и любви к жизни, вместе с которыми даже самые худшие обстоятельства могут быть преодолены», — заявил Роман Ротенберг.

Он отметил, что на свои матчи команда регулярно приглашает людей, переживших блокаду. «Важно передать опыт этих людей молодому поколению», — утверждает тренер СКА.