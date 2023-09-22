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    Ротенберг показал свой паспорт и объяснил, зачем сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда

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    14 комментариев

    Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объяснил свое сравнение победы СКА над «Северсталью» со счетом 4:1 с прорывом блокады Ленинграда. В своем телеграм-канале он написал, что его семья пережила блокаду, а СКА поддерживает ветеранов и смотрит на их «пример мужества и любви к жизни».

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    Свой пост Ротенберг начал с того, что он родился в Ленинграде — в качестве доказательства даже прикрепил фотографию российского паспорта. Также тренер рассказал, что его семья пережила блокаду и что СКА вместе со всем городом каждый год отмечает дату ее прорыва.

    «Прорыв блокады Ленинграда имеет для меня огромное значение, как пример мужества и любви к жизни, вместе с которыми даже самые худшие обстоятельства могут быть преодолены», — заявил Роман Ротенберг.

    Он отметил, что на свои матчи команда регулярно приглашает людей, переживших блокаду. «Важно передать опыт этих людей молодому поколению», — утверждает тренер СКА.

    После окончания серии поражений СКА Роман Ротенберг эмоционально сравнил победу хоккейного клуба с прорывом блокады Ленинграда. Бывший главный тренер сборной РФ Вячеслав Быков признал, что хоккей — эмоциональный спорт, но подчеркнул, что сравнивать такие вещи «невозможно и неправильно».

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    СКАЛенинградРоман РотенбергБлокада Ленинграда
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    Комментарии 14

    Гость22 Сен 2023 в 12:54
    Он приглашает блокадников … он прорывает…он лидер группы … группы лидер…переведите на немецкий кто он .
    +0−0
    Gorodskoy22 Сен 2023 в 12:38
    Это просто кощунство!!! Надеюсь Бастрыкин обратит внимание на это ? Ничего святого...и ещё нелепое фото паспорта...поздно метаться Рома...мы ЛЕНИНГРАДЦЫ всё поняли....
    +2−0
    Трассер22 Сен 2023 в 12:38
    Технология «Окно Овертона»:
    доход в месяц в СПб (бывший Ленинград город рождения этого Ротенберга) у врача-кардиолога СПб - 37 000, а у Миллера_подобных - 1 лям в день.
    Бреши дальше...Мели Ротенбергия - твои пока в городе
    +2−2
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