В России приостановили вакцинацию детей против коронавируса

В России временно перестали прививать несовершеннолетних от COVID-19, пока Минздрав РФ проводит испытания обновленной вакцины против новых штаммов. Об этом 21 сентября заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В настоящий момент вакцинация детей этого возраста (с 12 до 18 лет. — Прим. ред.) приостановлена», — цитирует Александра Горелова «Интерфакс». По его словам, сейчас Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавируса с новым актуальным штаммовым составом.