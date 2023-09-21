В России приостановили вакцинацию детей против коронавируса

В России временно перестали прививать несовершеннолетних от COVID-19, пока Минздрав РФ проводит испытания обновленной вакцины против новых штаммов. Об этом 21 сентября заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«В настоящий момент вакцинация детей этого возраста (с 12 до 18 лет. — Прим. ред.) приостановлена», — цитирует Александра Горелова «Интерфакс». По его словам, сейчас Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавируса с новым актуальным штаммовым составом.
Горелов напомнил, что в России существует одна вакцина от COVID-19 для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет. Ее разработал центр им. Гамалеи.
В ближайшие два месяца будут проведены клинические исследования обновленной вакцины. Испытания вакцины проведут на гражданах в возрасте от 18 до 60 лет. Через два месяца, в зависимости от результатов третьей фазы испытаний, будут даны рекомендации по применению новой вакцины среди взрослых. Затем применение расширят на взрослых старше 60 лет, только потом будет рассматриваться вопрос об использовании вакцины среди детей, уточнил Горелов.
По словам Горелова, Минздрав действует в соответствии с международными стандартами.