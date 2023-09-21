В Швейцарии запретили носить одежду, закрывающую лицо

Нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за окончательный запрет ношения покрытий для лица, которые носят некоторые мусульманские женщины: паранджи, никабы, хиджабы, а также лыжные маски и банданы, сообщает 21 сентября The Associated Press.



За подан 151 голос, против 29. Законопроект уже был одобрен верхней палатой после общенационального референдума, проведенного два года назад, на котором швейцарские избиратели также одобрили запрет. В итоге парламент закрепил запрет в федеральном законе и установил штраф за нарушение в размере до 1 000 франков (около 1 100 долларов США).

