Bloomberg: Египет предпочел французское зерно российскому

Египет решил закупить почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии из-за того, что Москву не устроила предложенная цена, пишет 21 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Египет предложил цену, которая ниже установленного Россией порога.

В начале сентября министр снабжения Али Эль-Мосилхи сообщил, что в ходе прямых переговоров с РФ главное управление снабжения Египта согласилось закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Bloomberg уточняет, что сделка была заключена по цене в 270 долларов за тонну, включая расходы на перевозку, что ниже минимальной цены, которую установила РФ. Спустя несколько дней Каир заявил, что зерновой трейдер Solaris получил право закупать зерно в любой стране.