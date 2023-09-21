    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    760мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.62eur103.37

    Bloomberg: Египет предпочел французское зерно российскому

    150
    14 комментариев

    Египет решил закупить почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии из-за того, что Москву не устроила предложенная цена, пишет 21 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    По данным издания, Египет предложил цену, которая ниже установленного Россией порога.

    В начале сентября министр снабжения Али Эль-Мосилхи сообщил, что в ходе прямых переговоров с РФ главное управление снабжения Египта согласилось закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Bloomberg уточняет, что сделка была заключена по цене в 270 долларов за тонну, включая расходы на перевозку, что ниже минимальной цены, которую установила РФ. Спустя несколько дней Каир заявил, что зерновой трейдер Solaris получил право закупать зерно в любой стране.

    Solaris и Минсельхоз РФ не комментировали информацию.

    Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в ближайшее время должны стартовать бесплатные поставки зерна в страны Африки. Во время саммита Россия — Африка президент Владимир Путин заявил о том, что РФ в ближайшее время бесплатно направит в ЦАР, Эритрею, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Сомали по 25–30 тысяч тонн зерна.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗерноАфрикаЕгипетБолгарияФранция
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close