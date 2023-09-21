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    Кулаки и бутылки. Мужские танцы в кафе на Пушкинской перешли в мордобой

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    Посетители кафе в центре Петербурга не поделили танцпол. Полиции пришлось разнимать их дважды.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 сентября, около часа ночи накануне поступил вызов в кафе на Пушкинской улице. По сообщениям очевидцев, там произошла массовая драка.

    В заведении сотрудники полиции задержали четверых участников — граждан Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 32 до 37 лет. Еще один человек до приезда нарядов уехал в больницу. Там у него диагностировали травму головы от удара бутылкой.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В ходе разбирательства было установлено, что драка произошла между двумя компаниями отдыхающих из-за очереди на танцпол. Зачинщиком, по данным МВД, стал 38-летний мигрант. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

    Мужчину доставили в отдел полиции. У него был изъят и помещен на спецстоянку автомобиль «Мерседес Гелентваген»: сотрудники заподозрили, что на машине перебиты номера.

    В 4 утра наряду снова пришлось поехать в кафе. На этот раз в отделы увезли семь человек в возрасте от 19 до 44 лет.

    В отношении участников конфликта составлены протоколы о нарушении миграционного законодательства и мелком хулиганстве.

    На период расследования деятельность кафе приостановлена.

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    Комментарии 19

    Гость21 Сен 2023 в 09:52
    Побухали…)
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