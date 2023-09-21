Кулаки и бутылки. Мужские танцы в кафе на Пушкинской перешли в мордобой

Посетители кафе в центре Петербурга не поделили танцпол. Полиции пришлось разнимать их дважды.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
В заведении сотрудники полиции задержали четверых участников — граждан Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 32 до
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
В ходе разбирательства было установлено, что драка произошла между двумя компаниями отдыхающих из-за очереди на танцпол. Зачинщиком, по данным МВД, стал
Мужчину доставили в отдел полиции. У него был изъят и помещен на спецстоянку автомобиль «Мерседес Гелентваген»: сотрудники заподозрили, что на машине перебиты номера.
В 4 утра наряду снова пришлось поехать в кафе. На этот раз в отделы увезли семь человек в возрасте от 19 до
В отношении участников конфликта составлены протоколы о нарушении миграционного законодательства и мелком хулиганстве.
На период расследования деятельность кафе приостановлена.