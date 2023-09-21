Кулаки и бутылки. Мужские танцы в кафе на Пушкинской перешли в мордобой

Посетители кафе в центре Петербурга не поделили танцпол. Полиции пришлось разнимать их дважды.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 сентября , около часа ночи накануне поступил вызов в кафе на Пушкинской улице. По сообщениям очевидцев, там произошла массовая драка.

