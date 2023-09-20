Минцифры РФ: пока нет планов разрешить гражданам самостоятельно сбивать дроны

Планов разрешить гражданам и компаниям пользоваться системами подавления беспилотных летательных аппаратов пока нет, передает 20 сентября Интерфакс. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.



«Если мы разрешим всем использовать системы радиоэлектронной борьбы, то у нас будет полный кавардак с частотами, со стабильностью работы мобильной связи», — сказал министр.



В общем, как резюмировал Шадаев, пока у государства нет планов разрешить использование «антидроновых ружей» и других средств РЭБ кому-либо, кроме Минобороны и силовых структур.

