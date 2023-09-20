    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    4 м/с, ю-з

    753мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.22eur102.92

    Минцифры РФ: пока нет планов разрешить гражданам самостоятельно сбивать дроны

    113
    15 комментариев

    Планов разрешить гражданам и компаниям пользоваться системами подавления беспилотных летательных аппаратов пока нет, передает 20 сентября Интерфакс. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

    «Если мы разрешим всем использовать системы радиоэлектронной борьбы, то у нас будет полный кавардак с частотами, со стабильностью работы мобильной связи», — сказал министр.

    В общем, как резюмировал Шадаев, пока у государства нет планов разрешить использование «антидроновых ружей» и других средств РЭБ кому-либо, кроме Минобороны и силовых структур.

    Напомним, ранее «Ведомости» писали, что Госкомиссия по радиочастотам якобы может разрешить использовать «мощные и среднемощные антидрон-решения» с санкции силовых ведомств.

    О ценах на противодроновые ружья и российских разработках «Фонтанка» писала здесь.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Антидроновые ружьяМинцифры РФ
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close