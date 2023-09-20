Минцифры РФ: пока нет планов разрешить гражданам самостоятельно сбивать дроны

Планов разрешить гражданам и компаниям пользоваться системами подавления беспилотных летательных аппаратов пока нет, передает 20 сентября Интерфакс. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Если мы разрешим всем использовать системы радиоэлектронной борьбы, то у нас будет полный кавардак с частотами, со стабильностью работы мобильной связи», — сказал министр.
В общем, как резюмировал Шадаев, пока у государства нет планов разрешить использование «антидроновых ружей» и других средств РЭБ кому-либо, кроме Минобороны и силовых структур.
Напомним, ранее «Ведомости» писали, что Госкомиссия по радиочастотам якобы может разрешить использовать «мощные и среднемощные антидрон-решения» с санкции силовых ведомств.
О ценах на противодроновые ружья и российских разработках «Фонтанка» писала здесь.