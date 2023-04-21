«Фонтанка» узнала, сколько просят за «Степашку», сбивающего дроны на СВО

Стоимость противодронового ружья ПАРС-С «Степашка» от зеленоградской «Локационной мастерской» составляет 670 тысяч рублей с учётом НДС. Такая цена представлена на сайте компании «Русгеоком» 21 апреля. Это единственный интернет-магазин, в котором удалось найти подобное устройство.

Там уточняется, что получить товар можно под заказ. Для этого потенциальным покупателям предлагают оставить заявку.



«Транспортировка и применение осуществляется одним человеком, специальных навыков и опыта не требуется. Регулировки и настройки отсутствуют», — говорится в описании.

