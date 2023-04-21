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    «Фонтанка» узнала, сколько просят за «Степашку», сбивающего дроны на СВО

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    Стоимость противодронового ружья ПАРС-С «Степашка» от зеленоградской «Локационной мастерской» составляет 670 тысяч рублей с учётом НДС. Такая цена представлена на сайте компании «Русгеоком» 21 апреля. Это единственный интернет-магазин, в котором удалось найти подобное устройство.

    Фото: сайт Русгеоком
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    Там уточняется, что получить товар можно под заказ. Для этого потенциальным покупателям предлагают оставить заявку.

    «Транспортировка и применение осуществляется одним человеком, специальных навыков и опыта не требуется. Регулировки и настройки отсутствуют», — говорится в описании.

    «Фонтанка» писала, что «Степашку» запустили в серийное производство два месяца назад. Как рассказал ранее представитель компании-разработчика, устройство способно «глушить» самые широко применяемые в зоне СВО квадрокоптеры типа Mavic. Ружьё как раз проходит там «обкатку».

    Фото: сайт Русгеоком

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