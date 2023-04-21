Российского «Степашку» отправили на фронт противостоять беспилотникам

Противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка» создано в зеленоградской «Локационной мастерской». Об этом 21 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании-разработчика.
«Степашка» запущен в серийное производство два месяца назад. «Фонтанка» поискала его в интернет-магазинах и нашла ружье только на одном сайте, где продается геодезическое оборудование. Стоимость «Степашки» не указали, под фото и названием вместо ценника стоит надпись «По запросу». Впрочем, в отделе продаж также затруднились с ответом насчет цены за «Степашку», а бот-консультант на сайте попросил 15 минут для выяснения вопроса в отделе снабжения.
Новое антидроновое ружье, как заявляют производители, подавляет все действующие в зоне СВО беспилотники. «Степашку» уже обкатывают как на полигонах, так и в зоне боевых действий.