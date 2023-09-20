Скончался художник-иллюстратор, создавший Дядю Степу

Художник Герман Мазурин, с чьими рисунками у юных советских читателей ассоциировались образы героев книжной классики, умер 19 сентября на 92-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Российской академии художеств, почетным членом которой он был.



Мазурин происходил из многодетной крестьянской семьи, на свет появился в Пензе. В художественную школу попал по объявлению, на вступительном испытании написав потрет Сталина. По окончании школы без экзаменов был принят в местное художественное училище, после которого поступил на графический факультет Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова , профессором которого впоследствии стал.

