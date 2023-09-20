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    Скончался художник-иллюстратор, создавший Дядю Степу

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    Художник Герман Мазурин, с чьими рисунками у юных советских читателей ассоциировались образы героев книжной классики, умер 19 сентября на 92-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Российской академии художеств, почетным членом которой он был.

    Мазурин происходил из многодетной крестьянской семьи, на свет появился в Пензе. В художественную школу попал по объявлению, на вступительном испытании написав потрет Сталина. По окончании школы без экзаменов был принят в местное художественное училище, после которого поступил на графический факультет Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова, профессором которого впоследствии стал.

    Свои первые опубликованные в книге рисунки художник увидел еще студентом. Его первым литературным героем стал «Дядя Степа — милиционер» из стихов Сергея Михалкова. Автору понравился образ (все дети Советского Союза помнят эту вытянутую фигуру по краю страницы, поправляющую светофор), и тот привел молодого иллюстратора в издательство «Детская литература», где Мазурин потом и проработал долгие годы.

    Дипломной книгой Мазурина стал «Старик Хоттабыч», которая потом с его рисунками переиздавалась 34 раза. Всего художник оформил свыше 300 книг, в том числе классику: «Каштанку» Чехова, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, повесть «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлиту» Алексея Толстого. На основе его рисунков создавались диафильмы.

    Интересно, что художник владел и китайским стилем рисования гохуа — в начале 2000-х он несколько лет преподавал в Восточном международном художественном институте в городе Чженчжоу.

    По информации СМИ, художник скончался после двух месяцев в больнице, куда попал с травмой после падения.

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