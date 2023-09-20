Финны разрешили россиянам оставить телефоны и одежду

Финские таможенники не будут конфисковать у россиян одежду, смартфоны и компьютеры, как предписывают европейские санкции, сообщили РБК в Таможенной службе Финляндии.



Как говорится в ответе ведомства, который опубликован 20 сентября, путешественникам из России разрешается брать с собой используемые ими личные вещи: телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и прочее, несмотря на санкции. Конфисковать не будут и машины — просто развернут обратно в Россию.

Накануне «Фонтанка» писала, что десятки машин с российскими номерами не смогли попасть в Финляндию и были развернуты обратно.