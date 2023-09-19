Финны начали десятками разворачивать авто в Россию

Десятки машин с российскими номерами не смогли попасть в Финляндию и были развернуты на границе, отчитались финские таможенники.
Как говорится в отчете на сайте таможенной службы за выходные, за выходные, с полуночи 16 сентября по 9 часов утра 18 сентября, на границу Суоми прибыла 81 машина из России, из них почти половину — 37 штук - таможня развернула обратно.
Больше всего возвратов было в Ваалимаа - Торфяновка и Нуйямаа — Брусничное, где в общей сложности поехали обратно около 30 автомобилей с российскими номерами. Еще шесть автомобилей, зарегистрированных в России, прибыли на норвежскую границу. Там не пропустили три из шести машин.
«В выходные дни приграничное движение стало еще спокойнее. Информация о запретах на импорт, похоже, дошла хорошо, однако были отдельные вопросы, и при необходимости мы доработаем политику вместе с МИД, - заявил директора отдела таможенного контроля финской таможни Сами Ракшит.
16 октября Финляндия закрыла свои границы для авто с российскими номерами. Оставшиеся в стране машины должны покинуть территорию Суоми до 16 марта 2024 года. Подробнее о новых правилах читайте на «Фонтанке».