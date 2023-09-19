Финны начали десятками разворачивать авто в Россию

Десятки машин с российскими номерами не смогли попасть в Финляндию и были развернуты на границе, отчитались финские таможенники.



Как говорится в отчете на сайте таможенной службы за выходные, за выходные, с полуночи 16 сентября по 9 часов утра 18 сентября, на границу Суоми прибыла 81 машина из России, из них почти половину — 37 штук - таможня развернула обратно.