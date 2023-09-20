Создатель «Кибердеревни»: «Я за то, чтобы фантастика двигала человечество и науку вперед»

Первый ролик про фермера из первой кибердеревни на Марсе посмотрели 13 миллионов человек. Потом видео стали появляться еще и еще, герои проекта birchpunk отмечали с нами Новый год, делали прививки от коронавируса, ездили в плацкарте космопоезда и пели песни. А потом — «доросли» до сериала, снятого для «Кинопоиска» с продюсерами «Эпидемии». В преддверии премьеры «Фонтанка» поговорила с автором «Кибердеревни» — режиссером Сергеем Васильевым — о том, с чего все началось, что за этим скрывалось и куда движется.



Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





— Сергей, если я правильно понимаю, все началось с 15-секундного ролика, где рабочие возились с люком, и оттуда вылетел робот. Как вам пришло в голову обработать реальные кадры с улиц Москвы? На что вы рассчитывали, чьей реакции ждали?



— Действительно, это был «нулевой» ролик, с которого начался проект. Именно для него я сделал модели роботов, которые потом фигурировали во всех наших дальнейших видео, — в том числе Глаша и роботы из деревни Николая. Я занимаюсь компьютерной графикой на студии визуальных эффектов, и в этой профессии так заведено, что, помимо работы, люди делают просто для себя еще какие-то компьютерные видеозарисовки. Это обычно небольшие видео по 10–15 секунд, которые выкладывают в социальные сети в качестве портфолио. Ты делаешь работу, люди смотрят, репостят, это появляется на тематических ресурсах, посвященных визуальным эффектам. Я решил тоже приобщиться и сделать небольшой ролик с роботами-рабочими у канализационного люка. Вышел рядом с домом, подснял рабочих, потом заменил им головы на смоделированные головы роботов, разместил у себя и понял, что идею можно развивать. Задумался, куда еще можно пристроить этих роботов, где они будут смотреться максимально прикольно и необычно. И ответом оказалась деревня.



— Читала, что компьютерная графика была вашим хобби, а по профессии вы во ВГИКе учились на продюсера. Долго осваивали графику, чтобы стать режиссером? Самостоятельно?

— Думаю, процентов 80 тех, кто занимается компьютерной графикой, так или иначе осваивали ее собственным чутьем, из любопытства. Онлайн-курсы сравнительно недавно получили распространение. Так что да, занимался сам. Я учился на тот момент на экономическом факультете, и так получилось, что делал для себя работы по графике — небольшие заказики, какие-то ролики. И мы шли курсом на студию визуальных эффектов, которая называлась Amalgama VFX. Я показал работы, и меня взяли туда на стажировку. Там я, как художник, прошел путь от стажера до арт-директора, мы принимали участие в работе над большим количеством кино и сериалов, таких как «Ледокол», трилогия «Гоголь», «Аванпост», «Чернобыль». Это был крутой опыт: я понял, как делается кино, как делается графика в кино, и у меня возникла идея делать что-то свое. Мы с товарищами, коллегами стали периодически снимать короткометражки, которые практически не собирали никаких просмотров, но мы не оставляли надежды. И одной из таких короткометражек стала «Кибердеревня». Этот путь занял в общей сложности 5 лет, с 2015-го до 2020-го.



— То есть получается, «Кибердеревню» вы делали с опытом работы на крупных картинах?

— Да, безусловно. И я, и ребята, которые помогали делать «Кибердеревню», — например, Алексей Фомин и Илья Шутов, с которыми мы как раз в студиях графики работали, — все в принципе были уже с опытом. То есть это была работа не новичков, но новичков в качестве создателей проекта.



— Почему вообще — роботы? Вы вообще увлекающийся технологиями, наукой человек? Космонавтом стать мечтали?

— Ну, космонавтом, мне кажется, мечтали стать все — другое дело, наверное, что ты не готов для этого всю жизнь отдать. Но заглянуть краешком глаза, как оно там, в космосе, конечно, каждый человек мечтает. Да, я увлекаюсь технологиями, увлекаюсь фантастикой, меня всегда будоражили разные фантастические фильмы или фэнтези вроде «Властелина колец», «Гарри Поттера», «Района №9» или «Звездных войн». И, конечно, хотелось сделать что-то свое в этом направлении.



— А какие у вас еще хобби есть? Может, они найдут воплощение в сериале?

— Ой, мое хобби теперь неразрывно связано с работой, оно непосредственно превратилось в основной вид деятельности. Поэтому у меня сейчас других увлечений нет, все силы, все свободное время идет в копилку опыта и создания сериала. А так — рисование, настольный теннис...

— Вот! Я как раз хотела спросить, может, у вас роботы будут в теннис играть, потому что им увлекаетесь вы.

— Идея хорошая, но пока, вроде, нет.

— Насколько большая команда работала над проектом birchpunk?



— У нас команда росла экстенсивно. Над нулевым роликом с тремя роботами-рабочими я работал один, ролик про кибердеревню мы делали общим количеством в 20 человек. Постепенно с выходом новых роликов команда росла — нас было 40–50. А уже над большим сериалом работало несколько сотен человек. Если смотреть по титрам сериала, там около 500–600 фамилий.

Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





— Ничего себе! Это, в основном, художники компьютерной графики?

— Нет, представители всех кинематографических профессий. Но значительная часть — это, действительно, художники компьютерной графики. Ее очень много, она очень тяжелая и делалась достаточно быстро, поэтому мы привлекли большое количество студий (около 10, наверное). Так, над графикой работало 120–150 человек. Остальные — специалисты, которые участвовали в производстве, на этапе пост-продакшена, монтажа, то есть уже полноценная команда большого проекта, неповоротливого в некотором смысле.



— А люди небось еще и по разным точкам мира сидят — это же, наверное, удаленная работа?

— Кто-то работает удаленно, но мы со всеми на связи, работаем, созваниваемся. Есть Минская студия визуальных эффектов, которая тоже создала несколько потрясающих сцен.

— Если попытаться сформулировать рецепт успеха YouTube-проекта birchpunk, кажется, что он попал в заветную мечту русского человека: увидеть свою страну крутой и ошарашивающе современной, но при этом — с теми же милыми «национальными особенностями», включая внезапные поломки, которые — лишний повод проявить смекалку. Такая самоирония, в которой очень много любви к Родине. А вам как кажется, за что полюбили ваши короткометражки?

— Точно мы никогда не узнаем, потому что это будет очень субъективная оценка. Однозначно формулу успеха вывести невозможно, иначе бы мы просто делали это потоком, конвейером. И нам самим интересно, получилось ли у нас попасть в тот же дух, что был у короткометражек. Мы старались максимально сохранить атмосферу, сюжет, персонажей, но получилось это или нет — скажет только зритель.



Но, отвечая на вопрос, почему это могло попасть в сердца зрителей, — мне кажется, люди любят смотреть истории про себя. Им интересно видеть то, что они видят каждый день, но уже в непривычной для них обстановке. Мы берем какой-то очень типичный, обыденный элемент, например, «буханку» (УАЗ СГР — прим.ред.) и добавляем туда что-то фантастическое. И у человека, который это видит, возникает когнитивный диссонанс: что-то очень привычное, но при этом в странном контексте, и это вызывает удивление и радость. Это что касается визуальной составляющей.

По поводу истории — она очень понятная. Не высокая научная фантастика, где идет борьба рас и инопланетян между собой, а история простых людей и эмоций, которые рождаются в очень странном, непонятном мире, что придает интереса.

И, конечно, мы отвечаем на вопрос, — пусть и в комедийном, ироничном ключе, — что будет дальше со всеми нами. Как может выглядеть в будущем Россия, которую мы очень любим и стремимся передать все оттенки эмоций, чувств, которые вызывает жизнь. Все это в совокупности создает интересный эффект, концепт, который может быть интересен зрителям.



Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





— Думаю, после вашего сериала человек даже на свою «буханку» будет по-другому смотреть.

— Ну, да. Мы все склонны одушевлять предметы, с которыми взаимодействуем. У кого-то член семьи — машина, у кого-то домашнее животное — робот-пылесос. Люди стремятся все это одушевить, придать черты живого существа с характером, с какими-то особенностями. И это будет роднить зрителя с Николаем, который тоже относится к роботам, как к живым существам, которыми они уже, скорее всего, и являются.

— Кстати, у фермера Николая был какой-то конкретный прототип, симпатичный вам человек?



— Нет, не было конкретного прототипа, это, скорее, собирательный образ. Этот фермер и, в принципе, этот подход к повествованию придумался, когда мы побывали с оператором на ферме в селе Кисьва (Пронский район) под Рязанью. Мы туда поехали посмотреть на выбор локации, поснимать, подумать, что из этого можно сделать. И хозяин фермы для нас проводил экскурсию по владениям, хозяйству, рассказывал, что тут работает. И для нас, городских жителей, это было что-то такое странное и новое — а он об этом рассказывал как об обыденных вещах. И мне пришло в голову: что, если наш герой будет так же обыденно рассказывать о каких-то невероятных штуках? Вот, например: «Это космический корабль инопланетян, ну, мы его на металлолом разбираем. Ну, это «буханка»: ездим по воздушным ямам, но что делать». И от такого подхода получается комический эффект.



— Получается, что это родилось как взгляд жителя мегаполиса на жизнь в деревне как что-то инопланетное.

— В какой-то степени да, несмотря на то, что в детстве мне доводилось бывать в селах, деревнях. Когда ты долгое время живешь в ритме и атмосфере города, то по-другому видишь жизнь. Тогда самые простые вещи создают ощущение первооткрывателя и вызывают любопытство. Это смешно звучит, конечно, но это так.



— Вы москвич сами?

— Да, я москвич, вырос в Москве, поэтому для меня было интересным опытом так близко познакомиться с отличающейся жизнью. Если говорить про прототипы, наверное, образ Николая может напомнить Михаила Евдокимова в фильмах нулевых и таких советских трактористов из классических фильмов 50-х-60-х годов. В большей степени этот образ сложился благодаря Сергею Чихачеву, который воплотил Николая. Это на сто процентов его персонаж: он тоже любит технику, просто обожает! Он водит абсолютно все: трактор, «буханку», УАЗик. Это персонаж, который сформировался на 80% благодаря Сергею, его характеру, образу речи — в общем, это собирательный образ.



— А как же вы на Сергея Чихачева вышли, он же, в основном, персонажей компьютерных игр дублировал и фильмы со Шварценеггером?

— Да, он вообще актер дубляжа, озвучивает компьютерные игры — каждую первую игру, каждый второй фильм, а еще он режиссер дубляжа. Мы с ним столкнулись абсолютно случайно: в 2014–2015 году я учился во ВГИКе, мой товарищ снимал дипломный фильм «Деструкторы», и главную роль в этом студенческом фильме сыграл Сергей Чихачев. А я для короткометражки делал графику. Мы на этой картине познакомились, обменялись контактами. Спустя шесть лет, я написал Сергею с предложением поучаствовать. Он с радостью согласился, молниеносно. Тогда еще бушевал ковид, съемки постоянно откладывались — то я заболею, то кто-то еще, — но тем не менее, в последние дни лета мы приехали на ферму и сняли самый первый ролик.



Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





— Ну, кстати, тоже история про справедливость: актер все время за кадром находится, его за голос уже давно любят — а в глаза не видели. Здорово, что такой человек выходит, образно говоря, под софиты.

— Да, я надеюсь, что эта история найдет отклик. Люди, которые вкладывали столько сил, энергии, получат отдачу, положительную реакцию зрителей.



— По трейлеру создается ощущение, что сериал от своего первоначального духа и замысла ушел куда-то в сторону «Аватара» с захватом планеты бездушными бизнесменами или политиками ради ресурсов. Есть такое?



— Я бы не сказал, что это уход в сторону, потому что сюжет и принцип построения сюжетов в короткометражках отличается от больших форм — сериалов или фильмов. В короткометражках про деревню как такового сюжета нет: фермер Николай рассказывает про свою деревню. И если этот ролик длится 4–5 минут, его будет смотреть интересно. Но когда мы начинаем заниматься большим сериалом, конечно же, на одних только гэгах и эмоции удивления, к сожалению или к счастью, продержаться долго не получится.

И, конечно, в первую очередь стояла задача создать такую историю, которая будет держать зрителя на протяжении 10 серий, и ему будет интересно. При этом история должна быть простой: если мы начнем сразу что-то сложносочиненное городить, скорее всего, получится тяжело для восприятия. А с учетом того, что у нас и так много фантастики, изобретений, приколов и так далее — и подавно.



И мы пришли к очень простой истории, которая в чем-то похожа на фильм «Окраина» 1998 года, на фильм «Аватар»: герой живет своей жизнью, в месте, которое ему дорого, которое он считает своим домом, собственным раем, и которое стремятся разрушить. Это классический зачин для сказки, для довольно древних историй. И герой отправляется в путешествие, чтобы спасти дом для себя и своей семьи. Эта история вызывает эмоциональный отклик, потому что мы все дорожим местом, где обитаем, и если кто-то хочет нас этого дома лишить, у нас это, естественно, вызывает чувство несправедливости. Поэтому мы пришли к такой концепции, она нам очень нравится, и мы считаем, что она будет вызывать теплую, эмоциональную реакцию у зрителей.



Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





— Трудно было разворачивать сценарий с короткометражек до масштабного длинного проекта, которой бы хватило на целый сериал? Или не в этом была главная сложность?

— На самом деле в этом и была главная сложность: у нас никогда не было такого опыта. Я все-таки не сценарист, конечно, это был вызов. Было очень много поиска, бесчисленное количество черновиков сценария — порядка 50. Мы долго и кропотливо искали подход. В этом нам помогли опытные сценаристы Дмитрий Невзоров и Никита Лундин, продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, которые как раз занимались производством проекта. Это было самое сложное. Остальное — когда есть сценарий, есть история, — все уже получается, это организационные моменты, творческие.

Есть поговорка: «кино — это сценарий, сценарий и еще раз сценарий». И другая поговорка: «кино написано — осталось только снять». В какой-то степени они верны. Поэтому да, было сложно, но я считаю, что мы справились, нам удалось сохранить непосредственность, искренность, дух первых роликов и дорастить их до большего масштаба.



Здесь же важно ответить на вопрос: зачем зрителю смотреть сериал? Ролики он уже видел. Что будет вызывать интерес, что заставит смотреть? И ответ на этот вопрос — новые персонажи, новые локации, масштаб, цельная история героев, которую они проживают вместе со зрителями на протяжении 10 серий.



— А главную историю, общий замысел, — вы придумали или это коллективный труд?

— Это всегда коллективный труд, это действительно «разгоны», мозговые штурмы, когда мы сидим и думаем, что может заходить. Мы приходим к какой-то идее, мысли, она кажется нам крутой. Но когда мы ее записываем и читаем через день, через неделю, то понимаем, что она не работает, она неинтересна. Она казалась нам захватывающей на тот момент, но сейчас она не вызывает никакого отклика.



Плюс ко всему сложность представляет, конечно же, жанр. Мало того, что это фантастика, так это еще и комедия. Или, наоборот: мало того, что комедия, так еще и фантастика. Одно дело, когда у тебя все персонажи — люди, у которых примерно понятные роли (например, ситком классический: люди попадают в разные комедийные ситуации — один раздолбай, один умный, у одного есть какая-то мечта и он ей следует — и из этого появляются какие-то смешные элементы, как в «Теории большого взрыва», в сериале «Друзья», в сериале «Интерны»). В нашем мире, мире «Кибердеревни», может происходить абсолютно все, что угодно, — мы же вольны менять законы, по которым живут роботы, по которым вообще мир существует, какие планеты в нем есть.

Это представляло определенную сложность, потому что история должна быть убедительной, она не должна вызывать эффекта «я в это не верю». С учетом жанра, это сделать достаточно сложно. Она должна вызывать понятную эмоциональную реакцию, а не чувство недоумения, и при этом — сопереживание. Если все события слишком смешные, слишком легкие, мы не будем переживать за персонажа, который оказывается в какой-то тяжелой ситуации, в опасности, например. А мы все-таки хотели соблюсти баланс, чтобы был дух приключения, дух Индианы Джонса, — какого-то путешествия. Когда герой попадает в передряги, мы должны переживать, но при этом у нас комедия — мы не должны уводить в драму, триллер, чернуху, депрессию. Выдержать этот баланс было очень сложно, но, я надеюсь, у нас получилось.



Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





— Как вы познакомились с крутейшими продюсерами в российском кинополе — Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым (которые выпускали «Эпидемию», «Капитан Волконогов бежал» и другие ленты)? Кто на кого вышел и как прозвучало предложение о полноценном сериале?



— Когда вышел первый ролик, нам поступило достаточно большое количество предложений отовсюду. Но поскольку несколько проектов, которые я делал, будучи художником по визуальным эффектам, мы как раз разрабатывали с Валерием и Евгением и знали их подход, креативный и творческий, смелый (потому что проекты, которые они делали, — «Эпидемия», «Перевал Дятлова», «Гоголь», — были очень свежими, очень экспериментальными), — это побудило нас работать именно с ними.



— У них же была международная слава к тому времени!

— Да, «Эпидемия», «Перевал Дятлова» — проекты международного уровня, за которые мы очень горды — мы тоже принимали участие в создании визуальных эффектов. Это был очень большой рывок вперед для всей индустрии в целом, и поэтому мы радостно стали сотрудничать с ними, зная, как они трепетно относятся к проектам, которые делают: если проект должен быть крутым — он должен быть крутым, за него должно быть не стыдно.

— То есть вы еще и на «Эпидемии» работали?

— В меньшей степени на «Эпидемии», в большей — на «Перевале Дятлова», но да, несколько сцен мы делали, принимали участие.

— Получат ли в сериале «Кибердеревня» развитие ответвленные сюжеты, которые вы затрагивали в роликах — про больницу, про поезд? Или они отыграли свою роль, злободневность прошла, и они в прошлом?



— Думаю, часть персонажей, которые у нас встречаются в роликах, обязательно встретятся зрителям в сериале. В том числе космопоезд — он даже в трейлере в паре кадров появился. Часть мы приберегли, куда-нибудь на будущее. Нам тоже было радостно вернуться к персонажам, которые полюбились многим, к интересным локациям. Герои будут встречаться в новых обстоятельствах, в новом сюжете, который «ведет» дуэт Николая и нашего робота. В ходе путешествия им встречаются разные персонажи, новые места, обстоятельства и задачи.

— Медицинская тема, из тех, что вы затрагивали, наверное, наиболее сложно внедряемая.

— Она была на тот момент особенно сложной, потому что это острая тема, в которой надо очень аккуратно шутить — не разводить какую-то мистику, какую-то лженауку. Я за то, чтобы фантастика двигала человечество и науку вперед, «работала» на прогресс в целом, помогала визуализировать предметы или явления, которые нам только предстоит встретить в реальности.



И, конечно, эта тема очень специфическая. Мы со своей стороны, когда делали ролик про киберврачей, старались консультироваться с практикующими врачами — нейрохирургами, кардиохирургами, — чтобы задачи, которые решают врачи, погружаясь в тело пациента, были убедительными, достоверными. Понятно, что там есть художественные допущения.

— И вопрос «родом» из компьютерных игр. Искать ли в сериале «Киберберевня» «пасхалки»?



— Обязательно искать. Мы сами большие поклонники, их огромное количество на всех уровнях — от каких-то реплик, сценарных пасхалок до визуальных. Мы старались передать «приветики» различным произведениям.

Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»