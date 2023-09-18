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    Путин передал в Росимущество иностранные доли предприятия «Прайм принт»

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    Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества доли в сети типографий «Прайм принт». Они принадлежат норвежскому холдингу Amedia. Об этом стало известно в понедельник, 18 сентября, из указа главы государства.

    Как следует из документа, это касается подразделений «Прайм принт» в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Челябинске.

    Введение временного управления активами, которые принадлежат лицам из недружественных стран, предусмотрена с апреля. Решение принято, как отмечалось в указе президента России, из-за незаконных действий США и других стран, которые направлены на лишение или ограничение прав собственности России, россиян и российский компаний.

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    РосимуществоВладимир Путин
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