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    Bloomberg: 12-й пакет санкций против РФ могут представить в начале октября

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    Европейский Союз готов начать обсуждение 12-го пакета санкций в отношении России. Его могут представить уже в следующем месяце. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    Некоторые страны ЕС, по данным издания, призвали ввести ограничения в отношении ядерного сектора России. Также в пакет могут включить запрет на импорт алмазов из России. Кроме того, группа стран Евросоюза призовет ввести ограничения против российского СПГ и IT-сектора.

    Bloomberg утверждает, что Европейский Союз может предложить механизм использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

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