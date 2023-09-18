Bloomberg: 12-й пакет санкций против РФ могут представить в начале октября

Европейский Союз готов начать обсуждение 12-го пакета санкций в отношении России. Его могут представить уже в следующем месяце. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Некоторые страны ЕС, по данным издания, призвали ввести ограничения в отношении ядерного сектора России. Также в пакет могут включить запрет на импорт алмазов из России. Кроме того, группа стран Евросоюза призовет ввести ограничения против российского СПГ и IT-сектора.



Bloomberg утверждает, что Европейский Союз может предложить механизм использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.