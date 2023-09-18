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    В Грузии рассмотрят вопрос об импичменте президента

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    Конституционный суд Грузии начал рассматривать заявку об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Соответствующее представление направили 80 депутатов. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба суда.

    Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за того, что она совершает зарубежные визиты без одобрения правительства. Депутаты заявили, что президент нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью, которая обязывает все конституционные органы принять меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.

    Пленум Конституционного суда будет рассматривать представление депутатов в течение месяца. Если суд примет положительное решение, вопрос вынесут на голосование в парламенте. Саломе Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности, если за это решение проголосуют 100 парламентариев из 150.

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