В Грузии рассмотрят вопрос об импичменте президента

Конституционный суд Грузии начал рассматривать заявку об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Соответствующее представление направили 80 депутатов. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба суда.
Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента Зурабишвили из-за того, что она совершает зарубежные визиты без одобрения правительства. Депутаты заявили, что президент нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью, которая обязывает все конституционные органы принять меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
Пленум Конституционного суда будет рассматривать представление депутатов в течение месяца. Если суд примет положительное решение, вопрос вынесут на голосование в парламенте. Саломе Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности, если за это решение проголосуют 100 парламентариев из 150.