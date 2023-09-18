    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    767мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.63eur103.04

    «Улетели в лес». Стали известны подробности прыжка с парашютом, который закончился в больнице

    678
    3 комментария

    Две участницы прыжка с парашютом все еще остаются в городских больнице, а инструктор «жив-здоров». Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает 47news.

    Прыжок в районе аэродрома «Горская» был организован парашютным клубом «Экстрим» в воскресенье, 17 сентября. В полете участвовал его глава Павел Медведев. Он подтвердил информацию о происшествии с двумя клиентками клуба — они прыгали в тандеме.

    «Девушки пока в больнице, инструктор живой-здоровый, взял больничный на две недели. Часть людей приземлилась нормально, а мы с Александром попали в порыв ветра и улетели в лес», — рассказал он.

    По данным «СПАРК», парашютный клуб «Экстрим» зарегистрирован в Вологде в декабре 2021 года. На официальном сайте организации говорится, что полеты в тандеме стоят 12500 рублей, а если они фиксируются на видео — 15500 рублей.

    Сегодня стало известно, что два человека пострадали во время прыжка в Курортном районе Петербурга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Парашютисты
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close