«Улетели в лес». Стали известны подробности прыжка с парашютом, который закончился в больнице

Две участницы прыжка с парашютом все еще остаются в городских больнице, а инструктор «жив-здоров». Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает 47news.

Прыжок в районе аэродрома «Горская» был организован парашютным клубом «Экстрим» в воскресенье, 17 сентября. В полете участвовал его глава Павел Медведев. Он подтвердил информацию о происшествии с двумя клиентками клуба — они прыгали в тандеме.



«Девушки пока в больнице, инструктор живой-здоровый, взял больничный на две недели. Часть людей приземлилась нормально, а мы с Александром попали в порыв ветра и улетели в лес», — рассказал он.

