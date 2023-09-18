Два человека пострадали во время прыжка с парашютом в тандеме в Курортном районе Петербурга

Скорая увезла двух человек, чей прыжок с парашютом закончился падением в лесу в Курортном районе.



Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, заявка в 03 поступила накануне около трех дня в лесополосу в районе аэропорта Горская. По предварительной информации, девушка прыгала с парашютом в тандеме с инструктором. Во время прыжка ветром их снесло в лес. Приземление оказалось жёстким. Обоим потребовалась медицинская помощь. До машины скорой пострадавших вынесли на носилках спасатели.

Оба парашютиста сейчас находятся в городских стационарах.

