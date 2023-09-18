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    Два человека пострадали во время прыжка с парашютом в тандеме в Курортном районе Петербурга

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    Скорая увезла двух человек, чей прыжок с парашютом закончился падением в лесу в Курортном районе.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, заявка в 03 поступила накануне около трех дня в лесополосу в районе аэропорта Горская. По предварительной информации, девушка прыгала с парашютом в тандеме с инструктором. Во время прыжка ветром их снесло в лес. Приземление оказалось жёстким. Обоим потребовалась медицинская помощь. До машины скорой пострадавших вынесли на носилках спасатели.

    Оба парашютиста сейчас находятся в городских стационарах.

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