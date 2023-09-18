Город намерен выкупить «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2024 году

В следующем году «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет выкуплена городом. По словам губернатора Александра Беглова, под контроль перейдут около 90% теплосетевых активов.



Вопрос подготовки к отопительному периоду обсуждался на заседании городского правительства 18 сентября. Помимо прочего, подняли вопрос изношенной инфраструктуры АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая обеспечивает передачу порядка 50% теплоэнергии в городе, но остается под контролем структур «Газпрома».

Как признал Беглов, практика поэтапного инвестирования бюджетных средств в инвестиционную программу «Теплосети» не позволила радикально изменить ситуацию. По его словам, сейчас идут переговоры по выкупу предприятия. «Процентов 90 в следующем году будем иметь под контролем города», — сообщил он и выразил надежду, что уже подготовку к отопительному периоду 2024/2025 Смольный будет контролировать целиком.