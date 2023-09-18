Город намерен выкупить «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2024 году

В следующем году «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет выкуплена городом. По словам губернатора Александра Беглова, под контроль перейдут около 90% теплосетевых активов.
Вопрос подготовки к отопительному периоду обсуждался на заседании городского правительства 18 сентября. Помимо прочего, подняли вопрос изношенной инфраструктуры АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая обеспечивает передачу порядка 50% теплоэнергии в городе, но остается под контролем структур «Газпрома».
Как признал Беглов, практика поэтапного инвестирования бюджетных средств в инвестиционную программу «Теплосети» не позволила радикально изменить ситуацию. По его словам, сейчас идут переговоры по выкупу предприятия. «Процентов 90 в следующем году будем иметь под контролем города», — сообщил он и выразил надежду, что уже подготовку к отопительному периоду 2024/2025 Смольный будет контролировать целиком.
При этом Беглов подчеркнул, что никто не отдает предприятие за рубль, его надо выкупать, а потом вкладывать бюджетные средства в реконструкцию сетей. Ранее основной собственник «Теплосети» ТГК-1 на совете директоров рассмотрел продажу своей дочерней компании. Стоимость актива неизвестна. Подробнее об этом и о многолетней эпопее с выкупом предприятия читайте на «Фонтанке».