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    Город намерен выкупить «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2024 году

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    В следующем году «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет выкуплена городом. По словам губернатора Александра Беглова, под контроль перейдут около 90% теплосетевых активов.

    Вопрос подготовки к отопительному периоду обсуждался на заседании городского правительства 18 сентября. Помимо прочего, подняли вопрос изношенной инфраструктуры АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая обеспечивает передачу порядка 50% теплоэнергии в городе, но остается под контролем структур «Газпрома».

    Как признал Беглов, практика поэтапного инвестирования бюджетных средств в инвестиционную программу «Теплосети» не позволила радикально изменить ситуацию. По его словам, сейчас идут переговоры по выкупу предприятия. «Процентов 90 в следующем году будем иметь под контролем города», — сообщил он и выразил надежду, что уже подготовку к отопительному периоду 2024/2025 Смольный будет контролировать целиком.

    При этом Беглов подчеркнул, что никто не отдает предприятие за рубль, его надо выкупать, а потом вкладывать бюджетные средства в реконструкцию сетей. Ранее основной собственник «Теплосети» ТГК-1 на совете директоров рассмотрел продажу своей дочерней компании. Стоимость актива неизвестна. Подробнее об этом и о многолетней эпопее с выкупом предприятия читайте на «Фонтанке».

    В эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 700 км магистральных трубопроводов и около 1 800 км — внутриквартальных, они распределены по 11 районам города и во Всеволожском районе Ленобласти. На 60,5174 % она принадлежит ПАО «ТГК-1», на 21,4566 % — ГУП «ТЭК СПб» (второму крупнейшему отраслевому предприятию города), на 18,0260 % — смольнинскому комитету имущественных отношений. В свою очередь, ТГК-1 на 51,79 % принадлежит ООО «Газпром Энергохолдинг», на 29,99 % — все еще Fortum Power and Heat Oy, но финский концерн уже заявил о своих планах по уходу из России.

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