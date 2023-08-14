«Теплосеть Санкт-Петербурга» может перейти под контроль города. Вопрос обсудят уже на этой неделе

ТГК-1 сообщила о подготовке к проведению заседания совета директоров 18 августа. В повестке нет конкретных названий, но говорится об отчуждении имущества.



Информация о проведении заседания опубликована 14 августа. В повестке пять пунктов, два из них выглядят так: «О прекращении участия Общества в других организациях» и «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом активов в форме акций другой организации». В пресс-службе компании не стали комментировать предположение «Фонтанки», что эта другая организация — «Теплосеть Санкт-Петербурга». Однако собеседник, близкий к энергетическому блоку, подтвердил, что речь именно о «Теплосети».