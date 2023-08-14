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    «Теплосеть Санкт-Петербурга» может перейти под контроль города. Вопрос обсудят уже на этой неделе

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    ТГК-1 сообщила о подготовке к проведению заседания совета директоров 18 августа. В повестке нет конкретных названий, но говорится об отчуждении имущества.

    Информация о проведении заседания опубликована 14 августа. В повестке пять пунктов, два из них выглядят так: «О прекращении участия Общества в других организациях» и «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом активов в форме акций другой организации». В пресс-службе компании не стали комментировать предположение «Фонтанки», что эта другая организация — «Теплосеть Санкт-Петербурга». Однако собеседник, близкий к энергетическому блоку, подтвердил, что речь именно о «Теплосети».

    Напомним, эпопея с выкупом городом контрольного пакета «Теплосети Санкт-Петербурга» тянется много лет. В последние годы из бюджета в адрес компании направляли субсидии, которые одновременно увеличивали долю государства в акционерном капитале. Однако в бюджете 2023 года этой строчки не оказалось — именно потому, что город и «Газпром», который является конечным собственником ТГК-1, договорились ускорить процесс. «Сейчас один из важных вопросов — забрать в управление городом тепловые сети», — говорил губернатор Александр Беглов в марте, подчеркивая, что коммерческий собственник не вкладывает нужные средств в реконструкцию «Теплосети», что чревато частыми авариями.

    В эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 700 км магистральных трубопроводов и около 1 800 км — внутриквартальных, они распределены по 11 районам города и во Всеволожском районе Ленобласти. На 60,5174 % она принадлежит ПАО «ТГК-1», на 21,4566 % — ГУП «ТЭК СПб» (второму крупнейшему отраслевому предприятию города), на 18,0260 % — смольнинскому комитету имущественных отношений. В свою очередь, ТГК-1 на 51,79 % принадлежит ООО «Газпром Энергохолдинг», на 29,99 % — все еще Fortum Power and Heat Oy, но финский концерн уже заявил о своих планах по уходу из России.

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    Комментарии 10

    Гость14 Авг 2023 в 17:43
    Подорожание .
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