«Теплосеть Санкт-Петербурга» может перейти под контроль города. Вопрос обсудят уже на этой неделе

ТГК-1 сообщила о подготовке к проведению заседания совета директоров 18 августа. В повестке нет конкретных названий, но говорится об отчуждении имущества.
Информация о проведении заседания опубликована 14 августа. В повестке пять пунктов, два из них выглядят так: «О прекращении участия Общества в других организациях» и «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом активов в форме акций другой организации». В пресс-службе компании не стали комментировать предположение «Фонтанки», что эта другая организация — «Теплосеть Санкт-Петербурга». Однако собеседник, близкий к энергетическому блоку, подтвердил, что речь именно о «Теплосети».
Напомним, эпопея с выкупом городом контрольного пакета «Теплосети Санкт-Петербурга» тянется много лет. В последние годы из бюджета в адрес компании направляли субсидии, которые одновременно увеличивали долю государства в акционерном капитале. Однако в бюджете 2023 года этой строчки не оказалось — именно потому, что город и «Газпром», который является конечным собственником ТГК-1, договорились ускорить процесс. «Сейчас один из важных вопросов — забрать в управление городом тепловые сети», — говорил губернатор Александр Беглов в марте, подчеркивая, что коммерческий собственник не вкладывает нужные средств в реконструкцию «Теплосети», что чревато частыми авариями.