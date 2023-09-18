Плюс доходы и расходы. Беглов одобрил проект осенней корректировки бюджета Петербурга

На заседании правительства Петербурга 18 сентября утвердили законопроект об осенней корректировке бюджета города на 2023 год. Теперь документ отправится на рассмотрение Заксобрания. Трансляция ведется на сайте Смольного.



По итогам корректировки вырастут как доходы, так и расходы городской казны. Первое — на 4,3%, до 1,093 трлн рублей, в основном увеличение произойдет за счет роста собственных доходов (36,7 млрд из 44,8 млрд рублей): налога на доходы физлиц, налога на имущество и доходы от размещения средств. Второй показатель вырастет на 0,6%, до 1,202 трлн рублей.