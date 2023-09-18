    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    767мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.63eur103.04

    Плюс доходы и расходы. Беглов одобрил проект осенней корректировки бюджета Петербурга

    930
    обсудить

    На заседании правительства Петербурга 18 сентября утвердили законопроект об осенней корректировке бюджета города на 2023 год. Теперь документ отправится на рассмотрение Заксобрания. Трансляция ведется на сайте Смольного.

    По итогам корректировки вырастут как доходы, так и расходы городской казны. Первое — на 4,3%, до 1,093 трлн рублей, в основном увеличение произойдет за счет роста собственных доходов (36,7 млрд из 44,8 млрд рублей): налога на доходы физлиц, налога на имущество и доходы от размещения средств. Второй показатель вырастет на 0,6%, до 1,202 трлн рублей.

    Также сократится дефицит бюджета на 37,7 млрд — до 109 млрд рублей.

    «Фонтанка» рассказывала о том, что в результате корректировки бюджета в 2023 году вырастут доходы и расходы города. Подробнее о том, с каких статей планируют снять финансирование, а на какие добавить, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БюджетПетербург
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close