В Петербурге в начале сентября вакцинировались 12% населения города

В течение сентября прививку от гриппа сделали 630 тысяч петербуржцев, что составляет 12% населения города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 17 сентября.

В городе работает 265 прививочных бригад на 310 объектах. Вакцинироваться можно в районных поликлиниках, а также в передвижных пунктах, расположенных у станций метро.

В 2023 году в рамках национального календаря прививок запланировано привить 3,2 миллиона человек — 60% населения города, в том числе 500 тысяч детей и 12 тысяч беременных. Прививочная кампания стартовала 28 августа и продлится до декабря 2023 года.