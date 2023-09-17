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    В Петербурге в начале сентября вакцинировались 12% населения города

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    В течение сентября прививку от гриппа сделали 630 тысяч петербуржцев, что составляет 12% населения города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 17 сентября.

    В городе работает 265 прививочных бригад на 310 объектах. Вакцинироваться можно в районных поликлиниках, а также в передвижных пунктах, расположенных у станций метро.

    В 2023 году в рамках национального календаря прививок запланировано привить 3,2 миллиона человек — 60% населения города, в том числе 500 тысяч детей и 12 тысяч беременных. Прививочная кампания стартовала 28 августа и продлится до декабря 2023 года.

    В школах Петербурга уже начался сезон ОРВИ, хотя карантинных классов в городе пока нет.

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