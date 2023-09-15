«Люди привели детей на 1 сентября с соплями и ушли на больничный». В петербургских школах начался сезон ОРВИ

Фото: ИТАР-ТАСС / Евгений Епанчинцев Поделиться Поделиться





Детская заболеваемость, вызванная респираторными инфекциями, в Петербурге растет. Насморк, температура, чих и кашель, тошнота, рвота и в довесок диарея — симптомы, которые проявляются либо вместе, либо по отдельности. Казалось бы — ничего удивительного, так всегда было в начале сентября, когда дети возвращаются с летних каникул в коллективы и, как говорят врачи, начинают обмениваться своими инфекциями.



Родители воспринимают это как катастрофу, когда не понимают, что происходит. Или когда видят объявления, вроде того, что появилось в телеграм-канале Детского ПО № 60 Городской поликлиники № 91:



«Большая часть докторов нашей поликлиники находятся на больничном и в отпуске. В связи с СИЛЬНО возросшей нагрузкой, просьба по возможности лечиться самостоятельно». Это сообщение появилось 13 сентября в телеграм-канале поликлиники, а уже 14-го этот канал был удален. В поликлинике «Фонтанку» заверили, что не знают, кто написал это сообщение, а с потоком пациентов там справляются: «заболеваемость выросла не настолько сильно». Родители описывают обстановку как «светопреставление».



Официальные цифры по детской заболеваемости и в самом деле не пугающие. Как сообщили в комитете по здравоохранению, стационарное лечение сейчас получают 28 детей с ОРВИ и ковидом (ковид — 5, ОРВИ — 23 человека). На амбулаторном лечении с ковидом — 62 человека. Сколько лечится амбулаторно детей с ОРВИ, данных нет — их собирает Роспотребнадзор, но не публикует.

По данным комитета по образованию, ни один класс еще не переведен на дистанционное обучение из-за карантина.

Однако родители из разных районов города присылают в редакцию сообщения о высокой заболеваемости в некоторых классах.



«Вот в классе у моих дочерей сегодня пришло 8 детей из 30. И все до единого, кто пришел, — сопливые и кашляют. И говорят, что вся школа такая», — написала петербурженка, у которой дети учатся в одной из школ Центрального района.

Также болеют шестиклассники в школе 527 Невского района. «У сына сегодня в класс пришло 15 человек всего, часть из них ушла обратно домой из-за вымокшей одежды. На уроках сейчас сидит 9 человек», — сообщила «Фонтанке» Вера накануне, когда на город вылились дожди.



«Всей семьей заболели через 5 дней начала уроков. Люди зачем-то привели детей на 1 сентября с соплями и ушли на больничный. У нас острый бронхит. Болеет полкласса», — написала Дарья, у которой ребёнок учится в школе недалеко от станции метро «Ладожская».



Опасное течение ковида в основном позади, мы будто бы забыли о том, что оно было — большой настороженности у родителей нет, когда у детей появляются насморк, кашель и чих. С ними они отправляются в школу, детский сад, а там их встречают с похожими симптомами учителя — не уходить же им на больничный в начале учебного года.

Дома детей оставляют чаще всего, когда поднимается высокая температура, тошнота, рвота и понос. И сейчас, как уверяют врачи, это основные признаки респираторного заболевания, потому что в Петербурге и Ленинградской области — пик распространения энтеровирусов и норовирусов. Риновирусы — те самые, что вызывают сильный насморк, тоже появились, но пока проявляются умеренно. Ни о каком достижении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ сегодня речи нет.



«Рост есть, но нет тех безумных пиков заболеваемости, что мы наблюдали в последние годы, никаких эпидпорогов не достигли, это самое начало сезона, — объяснила «Фонтанке» инфекционист городской поликлиники №122 Марина Дессау. — Традиционно, чаще всех ОРВИ сейчас встречаются разные энтеровирусы, и даже один и тот же энтеровирус может протекать у разных людей по-разному. Классическое течение: слабость, рвота, тошнота, жидкий стул, насморк. Но у кого-то он проявится только насморком. У кого-то высокая температура поднимется на 1–2 дня, у кого-то будет держаться субфебрильная — 37 градусов и чуть выше, а может и вообще не повышаться, хотя слабость при этом будет сильно выраженной. Энтеровирусы небезобидны из-за возможных осложнений: например, пневмонией (прикорневой), менингитами (не бактериальными — очень опасными, а вирусными — с доброкачественным течением и полным излечением). Фиксируется, хоть и редко, вирус Коксаки, для которого характерны не только вышеназванные признаки, но и сыпь. Случаются сочетанные случаи: энтеровирус плюс РС-вирус или риновирус или норовирус. Как будет болеть ребенок — тяжело или легко, зависит от трех составляющих: состояние макроорганизма (в каком — ослабленном или бодром состоянии находился человек, когда был инфицирован), состояние микроорганизма (количество вирусной нагрузки), время экспрессии (контакта с вирусом) - в интенсивности клинического проявления болезни важно 5 минут или час человек провел рядом с инфицированным».



Родители здоровых детей, как правило, возмущаются, что одноклассники их ребенка приходят в школу в соплях и с кашлем. Но как говорит Марина Дессау, остановить распространение вируса изоляцией его носителей невозможно: «Источниками инфекции могут быть и дети, у которых в данный момент нет симптомов ОРВИ — в инкубационном периоде. И после болезни человек еще месяц может выделять энтеровирус и заражать окружающих — не можем же мы держать его взаперти, если он чувствует себя прекрасно: бегает, шалит, хорошо ест и пьет. В этом и заключается коварство вирусной инфекции и разгадка ее быстрого распространения».



Тем временем в зарубежных СМИ появляются сообщения о том, что в США в некоторых штатах в самом начале учебного года закрываются школьные округа из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. А японские педиатры сообщают, что никогда не видели такого числа детей с гриппом в это время года — слишком рано, плюс активно распространяется коронавирус.



Респираторные вирусы, в их числе новый коронавирус, пришли в некоторые страны необычно рано в этом году. Главный внештатный эпидемиолог комздрава Ленинградской области Елена Хорькова предполагает, что это «связано с постоянной мутацией коронавируса, появляются новые штаммы, менее агрессивные, но более контагиозные, то есть быстрее передающиеся, и этим обусловлено увеличение числа больных в амбулаторных условиях и отсутствие роста числа пациентов в стационарах. Что касается активной циркуляции рино-, энтеро-, рота-, норавирусов и других, то она характерна не только для осенне-зимнего периода, их регистрация идёт постоянно, уровень заболеваемости этими инфекциями в структуре ОРВИ остается на одинаковом уровне из года в год». При этом она отмечает, что уровень заболеваемости COVID-19 в России сейчас соответствует уровню осенних ОРВИ.



После пандемии коронавируса врачи-практики затрудняются делать прогнозы на новый эпидсезон не только по заболеваемости ковидом, но и другими ОРВИ. Настолько непредсказуемо происходит все в последние годы. «Если обычно рост заболеваемости гриппом начинался в январе, а в феврале-марте достигал эпидпорога, то в прошлом году грипп пришел уже в декабре и свалил с ног небывалое число петербуржцев, — напоминает Марина Дессау. — И естественно, еще непонятно, что придет первым — грипп или коронавирус, а больше всего врачи опасаются, что они придут одновременно».



В нашем регионе началась прививочная кампания против гриппа. Для тех, кто сейчас переболел или болеет ОРВИ, важно помнить, что вакцинироваться нужно только через две недели после полного выздоровления, если ОРВИ протекала в классической форме, без осложнений. А если осложнения были, особенно с пневмонией, то прививку нужно делать не ранее, чем через месяц после выздоровления.



Ирина Багликова, Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

