Петербург полило и остудило. Впереди — несколько сухих прохладных дней

Тепло ушло из Петербурга, атмосферный фронт движется на восток Ленинградской области, об этом днем 14 сентября рассказал главный городской синоптик Александр Колесов. Он отметил, что столбики термометров уже опустились за 14 градусов со знаком плюс.



«Осадков сегодня выпало очень много, а самое главное полита вся территория города, да и области тоже, там, где дождь уже прошел. Давно такого не наблюдалось, ведь все дожди были локального характера», — написал Колесов в своем телеграм-канале.



Синоптик добавил, что больше всего дождя вылилось на центр и восточную часть города — от 21 до 23 мм. Меньше всего осадков было в Кронштадте, Ломоносове и Петродворце.

