Не выставка, а велогонка. На Васильевском острове безопасность спортсменов обеспечили тракторами

В Петербурге со вчерашнего дня вступили в силу ограничения движения транспорта для проведения гонки для велосипедистов-любителей La Strada.
Но самые серьезные ограничения начали действовать с 7 утра 17 сентября – перекрыты почти весь центр, Петроградская сторона и Васильевском.
Вот так, например, обеспечили безопасность спортсменов на перекрестке 8-9 линий и Большого проспекта В.О. «А это не выставка сельхозтехники, а ограждения к велогонке», – комментирует корреспондент «Фонтанки».
Ситуация с перекрытиями в центре сейчас выглядит на карте «Яндекса» так.
Полностью ознакомиться с сегодняшними ограничениями из-за велогонки вы можете здесь. А еще на «Фонтанке» вы найдете предупреждение о новых ремонтных работах и перекрытиях в ближайшие дни.