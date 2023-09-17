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    Не выставка, а велогонка. На Васильевском острове безопасность спортсменов обеспечили тракторами

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    В Петербурге со вчерашнего дня вступили в силу ограничения движения транспорта для проведения гонки для велосипедистов-любителей La Strada.

    Но самые серьезные ограничения начали действовать с 7 утра 17 сентября – перекрыты почти весь центр, Петроградская сторона и Васильевском.

    Вот так, например, обеспечили безопасность спортсменов на перекрестке 8-9 линий и Большого проспекта В.О. «А это не выставка сельхозтехники, а ограждения к велогонке», – комментирует корреспондент «Фонтанки».

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    Ситуация с перекрытиями в центре сейчас выглядит на карте «Яндекса» так.

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    Полностью ознакомиться с сегодняшними ограничениями из-за велогонки вы можете здесь. А еще на «Фонтанке» вы найдете предупреждение о новых ремонтных работах и перекрытиях в ближайшие дни.

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