Велогонка перекроет улицы в центре, на Петроградской стороне и Васильевском острове

В предстоящие выходные, 16–17 сентября, схему движения в Петербурге изменит крупное спортивное мероприятие — гонка для велосипедистов-любителей La Strada. Еще одно — массовый велопробег — днем субботы перекроет несколько улиц в Купчино.
Для проведения велогонки La Strada с полуночи 16 сентября до 23:59 17 сентября сузят проезжую часть на Благовещенском мосту в направлении от Английской набережной к Университетской набережной и на Исаакиевской площади вдоль домов 5 по Исаакиевской и 44 по Большой Морской улице, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На тот же срок на площади Собчака запретят парковаться и перекроют движение.
С 7:00 до 15:00 17 сентября перекроют движение по:
- Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Университетской набережной по направлению от Благовещенского моста к Биржевой площади, от Биржевой площади к Кадетской линии и по направлению от 4–5-й линий В.О. к площади Трезини;
- Кадетской линии от Университетской набережной до Большого проспекта В.О.;
- 1-й линии В.О. от Университетской набережной до Большого проспекта В.О.;
- Большому проспекту В.О. от 26–27-й линий В.О. до Кадетской линии;
- 26–27-й линиям В.О. от Большого проспекта В.О. до площади Собчака;
- Клубному переулку от Большого проспекта В.О. до площади Собчака;
- Волховскому переулку от Биржевого переулка до набережной Макарова;
- Менделеевской линии от Биржевого проезда до Университетской набережной;
- Биржевой площади;
- набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади;
- Биржевому мосту;
- площади Академика Лихачева вдоль Кронверкского пролива;
- Мытнинской набережной от площади Академика Лихачева до Кронверкской набережной;
- Зоологическому переулку;
- проспекту Добролюбова вдоль дома 2 в направлении от Зоологического переулка к Кронверкской набережной;
- Кронверкской набережной;
- Кронверкскому проспекту от проспекта Добролюбова до Мытнинской набережной;
- Дворцовому мосту;
- Дворцовой набережной от Дворцового моста до Суворовской площади;
- Суворовской площади вдоль дома 5 по Миллионной улице;
- Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка;
- Мраморному переулку;
- Адмиралтейской набережной;
- Адмиралтейскому проезду;
- Дворцовому проезду;
- Черноморскому переулку;
- Азовскому переулку;
- Керченскому переулку;
- Сенатской площади;
- Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади до дома 1;
- Исаакиевской площади от улицы Якубовича до Большой Морской улицы;
- Большой Морской улицы вдоль Исаакиевского сквера;
- Вознесенскому проспекту от Синего моста до Красноградского переулка;
- Красноградскому переулку;
- четной стороне набережной канала Грибоедова от Большой Подъяческой улицы до Вознесенского проспекта.
Также с 0:00 до 23:59 17 сентября будет запрещено парковаться на участках Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Университетской набережной от Благовещенского моста к Кадетской линии и от Кадетской линии до Биржевой площади, Кадетской линии и 1-й линии В.О. от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Большого проспекта В.О. от 26–27-й линий В.О. до Кадетской линии, 26–27-й линий В.О. и Клубного переулка от Большого проспекта В.О. до площади Собчака, в Волховском и Биржевом переулках, на Менделеевской линии от Биржевого проезда до Университетской набережной, Биржевой площади, набережной Макарова от Тучкова моста до Биржевой площади, площади Академика Лихачева, Мытнинской набережной от площади Академика Лихачева до Кронверкской набережной, в Зоологическом переулке, на проспекте Добролюбова вдоль дома 2 по направлению от Зоологического переулка к Кронверкской набережной, Кронверкской набережной, Кронверкском проспекте от проспекта Добролюбова до Мытнинской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового моста до Суворовской площади, Суворовской площади вдоль дома 5 по Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской площади до Мраморного переулка, Адмиралтейской набережной, в Мраморном, Черноморском, Азовском, Керченском и Красноградском переулках, на Сенатской площади, Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до дома 1, Исаакиевской площади от улицы Якубовича до Большой Морской улицы.
Во Фрунзенском районе днем 16 сентября пройдет традиционный массовый велопробег «Велокупчино 2023». С 13:00 до 13:40 для его проведения перекроют движение на:
- Бухарестской улице в направлении от улицы Димитрова к улице Ярослава Гашека;
- улице Ярослава Гашека в направлении от Бухарестской улицы к Купчинской улице;
- Купчинской улице в направлении от улицы Ярослава Гашека к улице Димитрова;
- улице Димитрова в направлении от Купчинской улицы к Бухарестской улице.