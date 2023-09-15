Велогонка перекроет улицы в центре, на Петроградской стороне и Васильевском острове

В предстоящие выходные, 16–17 сентября, схему движения в Петербурге изменит крупное спортивное мероприятие — гонка для велосипедистов-любителей La Strada. Еще одно — массовый велопробег — днем субботы перекроет несколько улиц в Купчино.



Для проведения велогонки La Strada с полуночи 16 сентября до 23:59 17 сентября сузят проезжую часть на Благовещенском мосту в направлении от Английской набережной к Университетской набережной и на Исаакиевской площади вдоль домов 5 по Исаакиевской и 44 по Большой Морской улице, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На тот же срок на площади Собчака запретят парковаться и перекроют движение.