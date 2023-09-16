В подвале Университета им. Лесгафта нашли труп неизвестного мужчины

Жуткую находку сделали сотрудники Университета им. Лесгафта в здании на улице Декабристов. В подвале вуза обнаружился труп неизвестного. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 сентября.



Накануне в полицию позвонил проректор по безопасности университета и сообщил, что в подвале на Декабристов, 35, они нашли тело. На место тут же выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов установили, что умершему мужчине на вид лет 40, видимых следов насильственной смерти на трупе не было обнаружено. Тем не менее тело направлено в морг для установления причины смерти.

