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    В подвале Университета им. Лесгафта нашли труп неизвестного мужчины

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    Жуткую находку сделали сотрудники Университета им. Лесгафта в здании на улице Декабристов. В подвале вуза обнаружился труп неизвестного. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 сентября.

    Накануне в полицию позвонил проректор по безопасности университета и сообщил, что в подвале на Декабристов, 35, они нашли тело. На место тут же выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов установили, что умершему мужчине на вид лет 40, видимых следов насильственной смерти на трупе не было обнаружено. Тем не менее тело направлено в морг для установления причины смерти.

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