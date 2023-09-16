Масштабный пожар в Купчино локализован

Спасителям понадобилось больше часа, чтобы локализовать пожар в здании ресторана и торгового центра на Бухарестской улице, 47. «Фонтанка» показывала видео с места событий, которое дает представление о катастрофическом характере возгорания.



Как сообщает региональное управление МЧС, в 00:27 поступило сообщение о пожаре в здании размером 40х50 метров, происходило горение на площади 1000 кв.м..



В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС.



В 01:40 пожар локализован.

