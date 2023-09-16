    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    0 м/с, штиль

    770мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.63eur103.04

    Масштабный пожар в Купчино локализован

    1152
    5 комментариев

    Спасителям понадобилось больше часа, чтобы локализовать пожар в здании ресторана и торгового центра на Бухарестской улице, 47. «Фонтанка» показывала видео с места событий, которое дает представление о катастрофическом характере возгорания.

    Как сообщает региональное управление МЧС, в 00:27 поступило сообщение о пожаре в здании размером 40х50 метров, происходило горение на площади 1000 кв.м..

    В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС.

    В 01:40 пожар локализован.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

    К ликвидации пожара привлекалось от РСЧС: 18 единиц техники и 62 человека личного состава, в том числе от МЧС: 10 единиц техники и 39 человек личного состава.

    Местные жители говорят, что в огне сгорела «целая эпоха».

    В здании на Бухаресткой, 47 когда-то располагался кинотеатр «Слава». Затем много лет там работало известное в городе казино. В последнее время там размещался ресторан BBQ, несколько торговых точек и зоомагазин.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close