Масштабный пожар в Купчино локализован

Спасителям понадобилось больше часа, чтобы локализовать пожар в здании ресторана и торгового центра на Бухарестской улице, 47. «Фонтанка» показывала видео с места событий, которое дает представление о катастрофическом характере возгорания.
Как сообщает региональное управление МЧС, в 00:27 поступило сообщение о пожаре в здании размером 40х50 метров, происходило горение на площади 1000 кв.м..
В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС.
В 01:40 пожар локализован.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
К ликвидации пожара привлекалось от РСЧС: 18 единиц техники и 62 человека личного состава, в том числе от МЧС: 10 единиц техники и 39 человек личного состава.
Местные жители говорят, что в огне сгорела «целая эпоха».
В здании на Бухаресткой, 47 когда-то располагался кинотеатр «Слава». Затем много лет там работало известное в городе казино. В последнее время там размещался ресторан BBQ, несколько торговых точек и зоомагазин.