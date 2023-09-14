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    Деятельность Финско-российской торговой палаты признана в РФ нежелательной

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    Генпрокуратура признала нежелательной деятельность финской EastCham Finland. В сообщении, которое ведомство опубликовало 14 сентября, уточняется, что организация вместо налаживания торгово-экономических связей с Россией начала делать ровно противоположное после начала спецоперации.

    EastCham Finland была создана в 2001 году, ее представительство есть в Петербурге. Старшим исполнительным директором является Яана Реколайнен.

    «Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. Представители организации выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины», — говорится в сообщении.

    В Генпрокуратуре добавили, что EastCham Finland с другой финской организацией, которая функционирует «под американским руководством», пропагандирует отказ от сотрудничества с Россией и даже принуждает другие компании уйти с российского рынка.

    «Более того, ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок», — сказано в сообщении.

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    Россия ФинляндияНежелательная организация
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