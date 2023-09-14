Деятельность Финско-российской торговой палаты признана в РФ нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность финской EastCham Finland. В сообщении, которое ведомство опубликовало 14 сентября, уточняется, что организация вместо налаживания торгово-экономических связей с Россией начала делать ровно противоположное после начала спецоперации.



EastCham Finland была создана в 2001 году, ее представительство есть в Петербурге. Старшим исполнительным директором является Яана Реколайнен.



«Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. Представители организации выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины», — говорится в сообщении.

