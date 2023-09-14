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    Пенсионер из Ленобласти случайно упал на нож, пока срезал гриб

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    71-летний мужчина умер, неудачно упав на нож во время сбора грибов в Приозерском районе Ленобласти, сообщает 14 сентября портал 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

    Пенсионер пропал утром 11 сентября в районе садоводства «Замостье-3». Вышедшие на поиски дачника добровольцы нашли тело пенсионера. 13-го числа приозерская полиция предположила, что мужчина пошел за грибами и в 200 метрах от поселка Запорожское, срезая гриб, неудачно упал грудью на нож.

    Ранее «Фонтанка» писала, что жительница Приморского района Петербурга попала в реанимацию после неудачного мытья окон. Женщина упала со стула, и ножка вонзилась в левую ягодицу. Состояние пациентки тяжелое, она находится в реанимации.

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