Врачи спасают петербурженку, в которую вонзилась ножка стула

Жительница Приморского района Петербурга находится в реанимации после неудачного мытья окон в своей квартире. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 сентября.



41-летняя женщина была доставлена накануне вечером в Елизаветинскую больницу. В левую ягодицу петербурженки вонзилась ножка стула и дошла до правой поясничной области. Состояние пациентки врачи оценили как тяжелое и поместили ее в реанимацию.



Ранее «Фонтанка» писала, что после падения на ножку стула умер житель Ленобласти. На скорой в больницу его привозили дважды — в первый раз пациента не стали госпитализировать, а во второй раз спасти уже не смогли.

