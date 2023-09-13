Житель Ленобласти случайно насадился на ножку стула. От чего именно он умер, выяснят патологоанатомы

37-летний мужчина из Выборгского района Ленобласти скончался в больнице после несчастного случая дома. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 сентября.

Пациента на машине скорой помощи доставили в приемный покой межрайонной больницы вечером 10 сентября. Врачи диагностировали у него ушиб перианальной области, жена пояснила, что ее супруг упал на ножку стула.

После осмотра больного, по всей видимости, отпустили домой. А утром 12 сентября его снова привезли на скорой, состояние ухудшилось. Мужчину поместили в реанимацию, но спустя полдня он умер. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.