«Никаких изменений в работе нет». Райффайзенбанк объяснил, зачем отказался от лицензии на работу спецдепозитария

Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, потому что ранее перевел клиентов в специально созданную для этих целей дочернюю компанию. Об этом 13 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе банка.
В 2023 году банк перевел клиентов в дочернюю компанию «РБРУ Специализированный депозитарий». Она получила аналогичную лицензию Банка России 16 ноября 2022 года. Поэтому отказ от лицензии АО «Райффайзенбанк» и ее аннулирование регулятором не затрагивают работу банка в качестве спецдепозитария.
«Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет», — заверили в Райффайзенбанке.
Австрийская Raiffeisen Bank International, которой принадлежит российский Райффайзенбанк, заявила о планах уйти из страны после начала боевых действий на Украине. Спустя полтора года топ-менеджмент продолжает прорабатывать схему. Среди вариантов — продажа российского бизнеса или его выделение из структуры группы. Второй вариант предпочтительнее, но более сложен с точки зрения согласований с регуляторами, поэтому ранее RBI отложила уход из России на конец 2023 года.