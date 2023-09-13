«Никаких изменений в работе нет». Райффайзенбанк объяснил, зачем отказался от лицензии на работу спецдепозитария

Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, потому что ранее перевел клиентов в специально созданную для этих целей дочернюю компанию. Об этом 13 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе банка.



В 2023 году банк перевел клиентов в дочернюю компанию «РБРУ Специализированный депозитарий». Она получила аналогичную лицензию Банка России 16 ноября 2022 года. Поэтому отказ от лицензии АО «Райффайзенбанк» и ее аннулирование регулятором не затрагивают работу банка в качестве спецдепозитария.